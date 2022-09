Bahçeli: Nükleer silah tehdidi endişeleri körüklemektedir, önümüzdeki yıllar kurşun gibi ağır olacaktır

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kısmi seferberlik ilan eden Rusya'nın nükleer silah tehdidinin endişeleri körüklediğini belirterek, "Önümüzdeki yıllar kurşun gibi ağır olacaktır. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde ve üstündedir. Ülkemizin geleceğini teslimiyetçiler belirleyemez. Ülkemizin güvenliğini terörist seviciler, emperyalizmin kuklaları tayin edemez. Türkiye'mizi güven, huzur, istikrar ve gelişmişlik limanına biz taşırız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 'Aday Belli, Karar Net' mitinginde, konuştu. "Gün döndü, düştü cemre, gelen taze bahardır, / bu soğuğun ardında sımsıcak günler vardır. İnancını diri tut. ümitlerini canlı, / gecenin saltanatı, aydınlığa kadardır" dizelerini okuyan Bahçeli, "İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Nitekim onların hükmü şafak sökene kadardır. 2023 yılına hazır mısınız? Sandığa gidecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'nı destekleyecek misiniz? Yükselen bu güçlü sevdanıza sahne olan bu meydan mertlerin, vatanını canından aziz bilen soylu dadaşların er meydanıdır. Er meydanına şeytani emeller çıkamaz. Sahte pehlivanlar çıkamaz. Haydi çıktılar diyelim asla barınamazlar. Hem gönül gözü açık olan hem de kahramanca mücadelesi ile bilinen Alvarlı Efe'nin torunları ihanete ve melanete, rezalete prim vermez. Hiç kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTECEĞİZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünü hep birlikte kutlayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nin ikinci dönemine geçileceğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"Bir yanda cumhurbaşkanını seçeceğiz, diğer yanda 28'inci dönem milletvekilliği genel seçimini yapacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, her insanımızı şefkat ve merhametle kucaklamış, üretim, yatırım ihracat seferberliği ile yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz, ekmeği büyüteceğiz, umutları büyüteceğiz, hedefleri büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz. Milli birlik ve dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı olarak birleştik, bilendik. Varsın birileri cumhurbaşkanı adaylarını araya dursun, varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

İSTER BIDEN'İ ALSINLAR YANLARINA

Bahçeli, "İster tek tek, ister alayı çıksın karşımıza. İster efendilerinin arkasına saklanıp taş atsınlar milli duvarımıza. Biden'i alsınlar yanlarına Pelosini'ye de verelim refakatlerine, küresel emperyalizmin fermanını koysunlar önlerine, yetmedi işbirliği halinde oldukları FETO'dan yardım dilesinler, PKK'nın mağara kovuklarında gelecek dilensinler. Hiç fark etmez dadaşlara sökmez. Cumhur İttifakı olarak hepsinin bileğini büker, hepsine birden Allah'ın izniyle yeteriz. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynuyorlar, Erzurum'un sabrını zorluyorlar milli ve manevi hassasiyetlerimizi tahriş ederek tahammül testi yapıyorlar. CHP Genel Başkanı 2 Ağustos 2022 tarihinde Erzurum'a gelerek partisinin sözde grup toplantısında konuştu, yalanlarına bin yalan kattı, istismarlarına yenilerini ekledi. Erzurum'la helalleşmeye Erzurum'la barışmaya geldiğini söyledi. Bu ziyaret esnasında yürekli bir vatandaşımız karşısına geçip 'Niye PKK ile ittifak yapıyorsunuz?' diye sordu mu. Elbette sordu, Kılıçdaroğlu'nun çalımı ve dengesini bozdu. Peki Kılıçdaroğlu ne cevap verdi? 'Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin' dedi mi? Evet, yüzsüzce dedi. Biz hayır diyelim, hayır gelsin başımıza. Beddua ile işimiz yok, bela anmak gibi bir derdimiz yok. Beddua dönüp dolaşıp asıl sahibinin mutlaka bulur. Bunu da bilmeyen yok. Aynı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs 2022 tarihinde partisinin belediye başkanları çalıştayının yapıldığı Van'da dediği aynen şuydu 'Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız.' Kılıçdaroğlu bu yetkiyi nereden alıyorsunuz, kimlere mesaj yolluyorsunuz? Mahkeme misiniz, hakim misiniz, savcı mısınız? Cezaevinde bulunan bir terör suçlusunu dışarıya nasıl çıkaracaksınız? Aziz Dadaşlar söyleyiniz bana Demirtaş PKK'lı değil mi, Demirtaş terörist değil mi, Demirtaş bölücü değil mi, Demirtaş hain değil mi? 6-8 Ekim olaylarında 37 kişinin katili değil mi. Dahası Osman Kavala Türkiye aleyhtarı bir casus değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Ağustos 2022 Salı günü buraya kadar gelip Erzurum Kongresi'nden bahsetmeye, nutuktan pasajları okumaya kesinlikle hakkı yoktur. Kaldı ki buna samimiyeti, siyasi ahlakı, mizacı, müktesebatı, siyaset tercihi ve vicdan sağlığı da el vermeyecektir. Erzurumlu muhterem bir vatandaşımızın 'Niye PKK ile ittifak yapıyorsunuz? Sorusu yanlış mıdır, yersiz midir, haksız mıdır? Elbette değildir. Bu isabetli soruya Kılıçdaroğlu'nun telaşlı cevabı bela dilemesi zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışması beyhude çırpınıştır ve suçlu halidir. Allah her şeyi gören ve bilendir. Erzurumlu, Erzincanlı, Gümüşhaneli, Bayburtlu, Bingöllü kardeşlerimiz emel ve hedef birlikteliği içinde olan sefillerin farkındadır. Soruyorum sizlere; Türk İslam ve Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz, terör örgütlerine emperyalizm oyunlarına karşı beraber miyiz? Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? MHP'ye evet mi, Cumhur ittifakına evet mi, Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? Erzurum'un gözü pek özü temiz gönlü geniştir. Yeri geldi mi taşı gediğine koyar, sözünü de hiç kimseden esirgemez. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz sizlerden razıyız Allah da razı olsun diyorum. HDP ile yanak yanağa vererek milli mensubiyeti ağır hasar alanlar kimlerdir? CHP, İP ve diğerleri bu karanlık kervana dahi olmadılar mı? HDP´ye bakanlık sözü veren mayası lekeli suretler kimlerdir? Zillet ittifakının başını çeken CHP bu tezgahın tam ortasında değil mi? Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gitti, gakkoşlar hamdolsun Kılıçdaroğlu'na dersini verdi. Elazığ'daki billboardlar ayarını mani efradını cami afişlerle süslendi. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a 'şeref madalyası takacağım' sözü afişe edildi yine Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş ile Osman Kavala serbest kalsın sözüyle YPG'nin vatanını koruyan örgüttür açıklaması cümle aleme gösterildir" diye konuştu.

YURTTAŞLARIMIZIN KIRILAN KALBİNİ KİMSE DÜŞÜNMÜYOR MU?

Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "Demirtaş'ın adının geçtiği ve senin madalya takacağın yazılı olduğu afişin önünde barışacağız mesajı vermen PKK'ya müzakere ve mütareke teklif olarak görünmeyecek midir? Kılıçdaroğlu, yurttaşlarımızın kırılan kalplerin ne olacağını kimse düşünmüyor açıklamasının adresi neresidir, mânâ ve maksadı nedir. Eğer kalbi kırık birileri varsa onlar şehit analarıdır, şehit babaları, yetim yavruları, dul gelinlerdir. Kalbi yerinden sökülecek olanlar da şerefsiz teröristlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu kimi kandırıyorsun, herkesi kör ve ahmak mı sanıyorsun? Afiş önünde paylaştığın fotoğraf PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş bir aile fotoğrafıdır. Bu fotoğraf vatan haini Demirtaş'a şükran gösterisi, seninleyim mesajıdır. Böylesi bir bölücü iş birliğini asla affetmeyecek, zamanı geldiğinde bunun hesabını zillet ittifakının her partisinden birer birer soracak burunlarından fitil fitil getirecektir" dedi.

HUZUR VE GÜVENLİK LİMANINA BİZ TAŞIRIZ

Konuşmasında Rusya'nın kısmı seferberlik ilanıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Rusya kısmi seferberlik ilan etmiştir. Dünya diken üstünde, bıçak sırtındadır. Soğuk savaş bitmiştir, ama sıcak savaşlar dönemi açılmıştır. Nükleer silah tehdidi her gün endişeleri körüklemektedir. Önümüzdeki yıllar kurşun gibi ağır olacaktır. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde ve üstündedir. Ülkemizin geleceğini teslimiyetçiler belirleyemez. Ülkemizin güvenliğini terör sevicileri, emperyalizmin kuklaları tayin edemez, yaparsak biz yaparız. Türkiye'mizi güven huzur istikrar ve gelişmişlik limanına biz taşırız. Bilmeyen varsa söyleyin. Biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakıyız. Enflasyon bugün arttıysa yarın iner, hayat pahalılığı bugün varsa yarın her şey ucuzlar. İşsizlik, yoksulluk, terör, gelir dağılımı adaletsizliği mutlaka kökünden çözülür. Biz Cumhur İttifakıyız, lider ülke Türkiye'nin mimarıyız. Ancak vatan elden giderse bu ağır sorun nasıl telafi edilecektir? 16 Şubat 1916'da işgale uğrayan Erzurum'da yurdundan yuvasından mahrum göç yollarına düşen on binlerce millet evladının köşkü olsa, serveti olsa, binlerce dönümlük tarlası, tabanı olsa neye yarayacaktır? Türkiye'ye sahip çıkacağız. Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü Cumhur´un zaferi ile taçlandıracağız. Soruyorum sizlere zillet ittifakı 'geliyor gelmekte olan' diyor. Bunlara gününü gösterip heveslerini kursaklarında bırakacak mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verip destek olacak mısınız? Türk Milleti artık maskeleri düşmüş ihanet odaklarını tanımalıdır. Bunlar bazen bölücü terörün sözcülüğünü yaparak boy göstermektedir. Bu bedbahtlar bazen sözde aydın, bazen yazar çizer, bazen sivil toplum örgütü bazen iş adamı, bazen de siyasetçi kisvesi altında kinlerini kusmaktadır. Bizim ilhamımız Samsun, Havza ve Amasya'dan sonra 26 Haziran 1919'da yollara düşüp 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelen ve ardından 23 Temmuz7 Ağustos 1919 tarihleri arasında milli bir kongre toplayan Atatürk ve milli mücadele kahramanlarıdır. Biz manda ve himayeyi reddeden inanmışlığın tarafıyız. Biz tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damla kanımıza kadar müdafaa edecek iman ve irade gücünün tarafıyız. Sarsılmaz sadakatin tarafıyız. Biz ya istiklal ya ölüm seslenişinin tarafıyız. Biz ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyen fedakarlığın tarafıyız. Türk vatanı has bahçemiz Türk milleti baş tacımız, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl elbette Türkiye kara sevdamızdır. Merhum Cemil Meriç diyordu ki 'taraf tutmayan insan şahsiyeti felce uğramış insandır.' Ben tarafım, hakikatin tarafıyım. Bizde tarafız hem hakkın, hem halkın hem de hakikatin tarafıyız. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Çağrımız bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu ülke benim diyen her kardeşimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, el ele verelim hep birlikte Türkiye'nin ve Türk milletinin gücünü gösterelim."

Bahçeli, konuşmasının sonunda İstasyon meydanını dolduran vatandaşlara çiçek verdi. Bahçeli, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın hediye ettiği Erzurumspor atkısını da boynuna astı. Başkan Karataş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye üzerinde besmele ve Allah yazılı bir tablo hediye etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-09-25 19:29:04



