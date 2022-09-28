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Palandöken'e daldılar

DHA

Palandöken'e daldılar


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)KIŞ turizminin gözde yerlerinden Palandöken, kayak, snowboard, buz duvarı, zipline hattı, trekking, dağ bisikleti, kar raftingi ve yamaç paraşütünün ardından bu kez de dalış etkinliğine ev sahipliği yaptı. Uzun yıllar Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'nde görev yapıp daha sonra ayrılan 3 arkadaş, Palandöken'de 2 bin 600 rakımda 8 metre derinliğindeki gölete yüksek irtifa dalışı yaptı.
Jandarma Genel Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi'nden emekli Kadir Erekinci, 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 rakımında Erzurum Valiliği'ne ait 'Ve Hotel' önündeki 8 metre derinliğine sahip doğal gölete dalış yaptı. Erekinci´ye, bir dönem aynı timde görev yaptığı, şimdilerde Amasya'nın Merzifon ilçesinde zabıta memuru olan Deniz Yıldız ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olan Uğur Aras da eşlik etti. Kışın ailesi ile kayak yapmak için geldiği Palandöken'de yüzeyi buz tutan gölette dalış yapmaya karar verdiğini belirten Kadir Erekinci hem hayalini hem de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye Sualtı Federasyonu bünyesinde iki yıldız eğitmen olan Kadir Erekinci, "Bu göl buz tuttuğunda yapılacak olan dalışlar büyük ilgi görecektir" dedi.
`SU ALTI SPORLARI BENDE BİR AŞK OLDU´
Van'da kayıtlı dalış okulu bulunan Erekinci, hayalini gerçekleştirmek için Erzurum'a geldiğini ve kendisine iki eski meslektaşının destek verdiğini söyledi. 26 yıl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'nde görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldığını, çok sevdiği mesleğinden kopamadığı için Van'da bunun okulunu açtığını belirten Erekinci, şöyle konuştu:
"Kışın Palandöken'e tatil için geldiğimde yüzeyi buz tutan bu gölü görmüştüm, aklımda kalmıştı. Mutlaka dalmam gerektiğini düşündüm ve gelip dalış yaptım. Su altı sporları bende bir aşk oldu. Türkiye'nin her yerinde kıyıda, köşede, deniz, su birikintisi gördükçe dalasım geliyor. Bana bu dalışta eşlik eden iki arkadaşımla aynı timdeydik fakat onlar ailevi durumları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Ama benim gibi dalış sevdalarından vazgeçemediler. Uğur Aras burada görevli, Deniz Yıldız ile ben Erzurum'a gelerek zor olan bir dalış yaptık. Su altı sporları deniz seviyesi baz alınarak tablo ve hesaplamaları yapılan spor. Burada yaptığımız, irtifa dalışı diye geçiyor. Dalmadan önce bir gün burada kalarak havayı teneffüs ettik. Bulunduğumuz irtifa 2 bin 600, fakat Ejder zirvesi 3 bin. Biz 2 bin 600'de yaptığımız dalışı 3 bin hesaplamalarına göre yapıyoruz. Deniz seviyesinde yapılan dalışlardan çok farklı bir dalış. Sportif dalışın üzerinde ekstrem bir dalış oluyor. Biz burada 8 metre derinliğe daldık ve maksimum süreyi 15 dakika olarak ayarladık. Bunun üzerine geçseydik çeşitli dalış rahatsızlıklarına yakalanma riski olabilirdi. Onun için bu bir ekstrem spor oluyor. Yani amatör dalgıçların öğrendikten sonra bunu yapması gerekiyor."
'BUZ ALTI DALIŞLARI İÇİN EKSTREM SPOR'
Erzurum'un, sadece kayak tesisiyle değil, dalış sporuyla da güzellik kazanacağına inandığını vurgulayan Erekinci, "Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki insanların gelip burada dalış yapmaması çok zor. Kışın bu gölün kenarında otururken tatile gelenler bana, 'burada dalış yapılıyor mu?' diye sordular. Buz altı dalışları için ekstrem spor. Dolayısıyla Erzurum sadece kayak, trekking, dağcılık faaliyetleriyle değil su altı sporlarıyla da anılması gereken bir şehir. Kültürel olarak çok güzel bir şehir. Bütün dalış sporunu seven, bilen, yapanları Palandöken'de zirvede irtifa dalışı yapmaya davet ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-09-28 10:13:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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