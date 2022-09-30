Palandöken'deki 40 yıllık ormanda gençleştirme çalışması yapılacak



Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken ve sıra dağlarına yaklaşık 40 yıl önce dikilen ve bugün ormana dönüşen ağaçlara 'Silvikültür' denilen bakım çalışmaları yapılacak. Bu çalışmanın ormanı yangın, kar ve fırtına gibi tehlikelere karşı korurken genç ve güçlü yapacağını da belirten Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, "Ağaç kesmeye karşı toplumumuzda bir hassasiyet var. Doğrudur ve bu güzel bir şey. Biz şunu diyoruz. Nasıl ki bir insan kendi sağlığı için berbere gidip saç kestiriyorsa biz de ormana bunu yapmalıyız" dedi.

Erzurum'un akciğeri olarak kabul edilen deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken ve sıra dağların eteklerinden başlayıp 2 bin 500 metresine kadar yükselen orman 'Silvikültür' olarak adlandırılan bakıma alınacak. Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, "Ormanlarımızın genç, güçlü, sağlıklı ve gençliğin teşviki için bakım yapılır. Bu sayede sarıçam ağaçları daha çok ışık ve topraktan besin maddesi alarak sağlıklı büyür. Bu bakım çalışmaları ormanları hastalıklardan, zararlılardan, ormanı yangından, kar ve fırtına gibi biyotik ve abiyotik zararlara karşı korur. 40-50 yıl önce dikilen çam fidanları büyümüş ve orman olmuştur. Bu nedenle bakım yapmamız gerekiyor. Ağaç kesmeye karşı toplumumuzda bir hassasiyet var. Doğrudur ve bu güzel bir şey. Biz şunu diyoruz. Tamamen ormanın iyiliği için, ormanın geleceği için bizim de bu bakım çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Bu müdahale amenajman planları dahilinde, sarıçam ağaç türüne özgü bilimsel metotlarla yapılması gereken elzem bakım çalışmalarını kapsayacak" diye konuştu.

ORMANCI BİR KUAFÖR GİBİDİR

Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi Erzurum ve bölgesinde ağaçlandırma ve toprak muhafaza faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Ayatay şunları söyledi.

"İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde ilimizde 1 milyon 300 bin adet fidanı ayrıca ormanlarımızın doğal gençleştirilmesi sonucu da 4 milyon adet tohumu toprakla buluşturuyoruz. Ormanlarımız ya doğal ya da ağaçlandırma yoluyla oluşuyor. Dolayısıyla Palandöken'deki ormanlarımız doğal olmayıp ağaçlandırma yoluyla elde edilmiştir. Tabi zamanında ormanlar dikim yapılırken işin tekniği gereği sık dikmek gerekiyor. Fakat sonra da zaman geçtikçe ormandaki ağaçlarımızın daha iyi çap ve boyda gelişmesini sağlayabilmek için ormanlarda bir seyreltme yapmak gerekiyor. Ormanların genç, güçlü ve sağlıklı olmasında en önemli etken yapılan orman bakımı çalışmalarıdır. Ağaçların yaşına ve gelişimine göre yapılan çalışmalar gençlikten yaşlılığa göre sırayla gençlik bakımı, sıklık bakımı, aralama çalışmaları ve gençleştirme çalışmaları olarak sınıflandırılır. Sağlıksız bireyleri tespit edilerek damgalanıyor ve sahadan çıkarılıyor. Bu sayede genç fidanlar daha iyi ışık alarak ve topraktan daha çok beslenerek büyüyor. Bu bakımlar, ormanları hastalıklardan ve zararlılardan korur. Bakım görmüş ormanlar, her zaman her türlü dış tehlikelere karşı daha dayanıklıdır. Bakım görmüş ormanlarda böcek zararlıları asgari düzeyde olduğu, rüzgârın ve karın etkisiyle meydana gelen zararların daha az olduğu ve erozyon tehlikesinin minimal düzeyde olduğu görülmüştür. Ormancılar niye ağaç keser? Kuaför niye saç kesiyorsa aynı gerekçelerle. Hedef ormanın iyiliğidir. Mevcut ağaçların sağlığı ve gençliğin teşviki için seyreltme yapılır. Bu yapılmadığı takdirde besin ve güneş ışığı darlığı çeken ağaç büyüyemez." (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-09-30 11:46:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.