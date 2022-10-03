Erzurumspor FK - Altaş Denizlispor: 1-0



Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan), Mustafa Yumlu, Cengizhan (Dk. 82 Shala), Orhan Ovacıklı, Estrela, Süleyman Koç (Dk. 82 Rosheuvel), Sefa (Dk. 65 Alican), Hasek (Dk. 65 Muhammet Furkan), Eren Tozlu, Olanare

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Muhammet Özkal (Dk. 89 Bekir Turaç), Asım (Dk. 66 Hakan), Okan (Dk. 46 Erdal), Oğuz, Leo, Emre (Dk. 82 Berkant), Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 83 Samet)

GOL: Dk. 45+3 Olanare (Erzurumspor FK)

SARI KART: Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 10 Leo, Dk.45+6 Gökhan Süzen (Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Erzurumspor FK sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+3'üncü dakikada Olanare kaydetti. Ayrıca konuk Denizlispor'da 10'uncu dakikada Leo, 45+6'ncı dakikada ise Gökhan Süzen kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

10'ncu dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında Oğuz Yılmaz sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrardan izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, Leo'yu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

17'nci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Mustafa Çeçenoğlu, ortasını yaptı. Ömer Şişmanoğlu'nun kafa şutunda top üst direkten auta gitti.

45+3'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Orhan Ovacıklı'nın ortasında Sefa'nın arka direğe aşırdığı topa kafasıyla vuran Olanare meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

45+6'ncı Denizlispor 9 kişi kaldı. Gökhan Süzen, rakibine yaptığı sert müdahale sonucu sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, sarı kartı iptal ederek kırmızı kırmızı kartla Gökhan Süzen'i oyun dışında bıraktı.

66'ncı dakikada kullanılan kornerde Mustafa Yumlu kafayı vurdu, top direkten dışarı çıktı.

77'nci dakikada kaleci Göktuğ, Batuhan'ın dokunduğu topu eliyle tutunca hakem endirekt serbest vuruş kararı verdi. Mustafa Çeçenoğlu'nun pasında Oğuz'un şutunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erzurumspor FK sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-10-03 22:21:19



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