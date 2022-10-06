Motosikletle okul servisinin altında kalan Mustafa öldü

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Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde, önündeki okul servisine çarparak, altına giren motosikletteki Mustafa Yasin Kurtuluş (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Mustafa Yasin Kurtuluş'un kullandığı motosiklet, önünde giden Orhan Polat (58) yönetimindeki 25 S 0170 plakalı okul servisine çarparak altına girdi. Kurtuluş, kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kurtuluş'un cansız bedenini Adli Tıp Kurumu morguna götürdü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Orhan Polat'ın, ifadesinde "Kavşağa doğru geliyordum. Bir anda motosiklet altıma girdi. Ya dengesini kaybetti ya da birisi mi vurdu, göremedim. Arkada olduğu için nasıl oldu, göremedim" dediği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-10-06 10:21:21



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