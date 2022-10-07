AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız (2)



HZ. İMAM HÜSEYİN ERZURUM CEMEVİ AÇILDI

İçişleri Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması' kapsamında inşası tamamlanan merkez Palandöken ilçesindeki Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla açıldı. 3 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen ve içerisinde cem salonu, konferans salonu, eğitim sınıfları, 2 bin kitaplık bir kütüphanenin yanı sıra yemekhane, gasilhane ve abdesthane gibi tüm sosyal ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan cem evinin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "İlk defa böyle bir törendeyim, heyecan duyuyorum. Biz çalışmalarımızı yürütürken hep insan dedik. Başına başka bir sıfat eklemedik. Alevi, Sünni demedik, Türk, Kürt, Laz, Çerkez demedik, katıksız halde insan dedik. Onun için 'insanı yaşat ki devlet yaşasın.' deyişine Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyetini, anlamlı ifadeyi referans olarak kullandık. Hatalarımız eksiklerimiz oldu, tarih sürecinde. Artık geriye bakmaya gerek yok. Hep birlikte ileriye doğru bakacağız. Sorunlarımızı tespit ederek, bir bir çözerek huzura kavuşacağız. İnsanın huzura kavuşmasını sağlayan en önemli alanlardan birisi manevi dünyası, iç dünyası, inanç dünyasıdır. Adil devlet, demokratik devlet, hak ve özgürlükleri önemseyen yönetimler insanın neye inandığına, inancının gereğini nasıl icra edeceğine kesinlikle müdahale etmez. Yapacağı şey, insanı inandığı gibi inancını ifade edebileceği özgür ortamı hazırlamaktır. Devletin görevi budur. Bizim de bu alana bakışımız, icraat tarzımız bu çerçevededir. Uzun bir süredir saygı değer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilgili bakanlıklarımızla birlikte alevi cemaatinin sorunlarını tespit etmek, bunları gidermek için bir proje dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önemli mesafeler aldık. Bu tören benim şahsım açısından ilk, Türkiye Cumhuriyeti makamı açısından önemli bir tören. Bir kısım cemevlerinin ibadete açılışı yapılacak, bir kısım cemevlerinin temel atma töreni gerçekleştirilecek. Türkiye bu törene odaklanmış durumda. Dolayısıyla 'bir olalım, iri olalım, diri olalım.' Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'hep birlikte kardeş olalım.' Ülke hepimizin, bayrak hepimizin, vatan hepimizin. Tek devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Millet olarak tek millet ifade ediyoruz. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını inanç farklılığı itibariyle etnik köken itibariyle ayırıma tabi tutmadan kardeşliğimizi güçlendirmenin peşindeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törende cemevinin açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, cemevini gezerek bilgi aldı.

KOLEJ EĞİTİM ÖĞRETİME AÇILDI

Yazıcı, daha sonra merkez Aziziye ilçesindeki TED Erzurum Koleji'nin 2022-2023 eğitim-öğretim sezonuna başlangıç törenine katıldı. Kolejin Erzurum'a hayırlı olması temennisinde bulunan Yazıcı, "Çocukları düşünmeyen, geleceği düşünmüyor demektir. Çocuklara bakmayan, geleceği görmüyor demektir. Dünyada çocukları ihmal etmiş bir yana itmiş bir topluluktan söz etmek mümkün değildir. Türkiye bu konuda sorumluluğunu üslendiğimiz Cumhuriyet hükümet bütçeleriyle, bütçe uygulamalarıyla çocukları, Türkiye'nin geleceği ve cumhuriyetimiz, vatanımızın, bayrağımızın teminatı olarak gören bir anlayışa sahiptir. Örneklemek gerekirse milletin verdiği bütçeyle 20 yıldır bütçe yapıyoruz. Oransal olarak bakıldığında en fazla artışı iki alanda yaptık. Bir tanesi eğitim, diğeri sağlıktır. Bu iki alan doğrudan doğruya insanla alakalıdır" dedi.

BAZI VASİYETLER VERİLMİŞ

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yıllar sonra Erzurum'da olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Tüzüklerinde kendilerine bazı vasiyetler verildiğini belirten Pehlivanoğlu, şunları söyledi:

"1920'lerde ülkemizin her tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne ait 28 lise varken, 500'ün üzerinde yabancı ülkelerin misyonerlik okulları varmış ki Erzurum'da da bu okullardan vardı. Türkiye'de milli, çağdaş dünyayla rekabet edebilecek okullar kurun demişler. Bugün şükürler olsun ki Türkiye'nin her tarafında 45 okul, bir üniversitemiz var. Başkalarının çocuklarına bu ülkenin, milletinin çocuklarına anasının babasının parası olmadığı için eğitim hakkından geri kalan çocuklara sahip çıkın demişler. Türk Eğitim Derneği Başkanı olarak göğsümü gere gere söylüyorum, benim için bir gurur. Benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilkokulda Kızılay Şefkat Yurdu'nda kalmasa ben burada değildim. Sivil toplum örgütlerinin ve devletin görevi milletin çocuklarına adaletli bir eğitimi taşıyabilmektir. Bugün binlerce çocuğumuza tam eğitim kursu, eğitim destek bursu adı altında burslar veriyoruz. Önlerinde olan duvarları yıkarak taşıyoruz, eğitiyoruz. Bu evlatlarımızın yüzde 40'ı tıp, 35-40'ı mühendislik kazanıyor. Ülkemizin dışındaki 38 ülkede de bu evlatlarımızdan var. Erzurum'da da tam eğitim bursuyla okumuş evlatlarımız var. Asıl mesele eğitimdeki sosyal adalettir. Bize verilen üçüncü misyon bu ülkede eğitimdeki sivil toplum örgütlerine öncü olmamızdır. Çok genç bir nüfusa sahibiz. Bazılarımız bu nüfusu fırsat olarak görebiliriz. 21'inci yüzyılda eğitmezsek büyük bir riskle karşı karşıya kaldığımızı sakın unutmayalım. 21'inci yüzyılda ülkelerin gücü genç bir nüfustan değil, nitelikli nüfustan geçmektedir. Savaş silahla değil beyinle yapılıyor. Konuşmaların ardından öğrencilerin gösterileriyle eğitim öğretim sezonu başladı. Törene katılan protokol, kolej binasını gezerek yöneticilerden bilgi aldı. (DHA)Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-10-07 19:49:31



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