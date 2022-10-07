AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız (2)

DHA

AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız (2)


HZ. İMAM HÜSEYİN ERZURUM CEMEVİ AÇILDI
İçişleri Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması' kapsamında inşası tamamlanan merkez Palandöken ilçesindeki Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla açıldı. 3 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen ve içerisinde cem salonu, konferans salonu, eğitim sınıfları, 2 bin kitaplık bir kütüphanenin yanı sıra yemekhane, gasilhane ve abdesthane gibi tüm sosyal ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan cem evinin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "İlk defa böyle bir törendeyim, heyecan duyuyorum. Biz çalışmalarımızı yürütürken hep insan dedik. Başına başka bir sıfat eklemedik. Alevi, Sünni demedik, Türk, Kürt, Laz, Çerkez demedik, katıksız halde insan dedik. Onun için 'insanı yaşat ki devlet yaşasın.' deyişine Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyetini, anlamlı ifadeyi referans olarak kullandık. Hatalarımız eksiklerimiz oldu, tarih sürecinde. Artık geriye bakmaya gerek yok. Hep birlikte ileriye doğru bakacağız. Sorunlarımızı tespit ederek, bir bir çözerek huzura kavuşacağız. İnsanın huzura kavuşmasını sağlayan en önemli alanlardan birisi manevi dünyası, iç dünyası, inanç dünyasıdır. Adil devlet, demokratik devlet, hak ve özgürlükleri önemseyen yönetimler insanın neye inandığına, inancının gereğini nasıl icra edeceğine kesinlikle müdahale etmez. Yapacağı şey, insanı inandığı gibi inancını ifade edebileceği özgür ortamı hazırlamaktır. Devletin görevi budur. Bizim de bu alana bakışımız, icraat tarzımız bu çerçevededir. Uzun bir süredir saygı değer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilgili bakanlıklarımızla birlikte alevi cemaatinin sorunlarını tespit etmek, bunları gidermek için bir proje dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önemli mesafeler aldık. Bu tören benim şahsım açısından ilk, Türkiye Cumhuriyeti makamı açısından önemli bir tören. Bir kısım cemevlerinin ibadete açılışı yapılacak, bir kısım cemevlerinin temel atma töreni gerçekleştirilecek. Türkiye bu törene odaklanmış durumda. Dolayısıyla 'bir olalım, iri olalım, diri olalım.' Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'hep birlikte kardeş olalım.' Ülke hepimizin, bayrak hepimizin, vatan hepimizin. Tek devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Millet olarak tek millet ifade ediyoruz. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını inanç farklılığı itibariyle etnik köken itibariyle ayırıma tabi tutmadan kardeşliğimizi güçlendirmenin peşindeyiz" diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törende cemevinin açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, cemevini gezerek bilgi aldı.
KOLEJ EĞİTİM ÖĞRETİME AÇILDI
Yazıcı, daha sonra merkez Aziziye ilçesindeki TED Erzurum Koleji'nin 2022-2023 eğitim-öğretim sezonuna başlangıç törenine katıldı. Kolejin Erzurum'a hayırlı olması temennisinde bulunan Yazıcı, "Çocukları düşünmeyen, geleceği düşünmüyor demektir. Çocuklara bakmayan, geleceği görmüyor demektir. Dünyada çocukları ihmal etmiş bir yana itmiş bir topluluktan söz etmek mümkün değildir. Türkiye bu konuda sorumluluğunu üslendiğimiz Cumhuriyet hükümet bütçeleriyle, bütçe uygulamalarıyla çocukları, Türkiye'nin geleceği ve cumhuriyetimiz, vatanımızın, bayrağımızın teminatı olarak gören bir anlayışa sahiptir. Örneklemek gerekirse milletin verdiği bütçeyle 20 yıldır bütçe yapıyoruz. Oransal olarak bakıldığında en fazla artışı iki alanda yaptık. Bir tanesi eğitim, diğeri sağlıktır. Bu iki alan doğrudan doğruya insanla alakalıdır" dedi. 
BAZI VASİYETLER VERİLMİŞ
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yıllar sonra Erzurum'da olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Tüzüklerinde kendilerine bazı vasiyetler verildiğini belirten Pehlivanoğlu, şunları söyledi:
"1920'lerde ülkemizin her tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne ait 28 lise varken, 500'ün üzerinde yabancı ülkelerin misyonerlik okulları varmış ki Erzurum'da da bu okullardan vardı. Türkiye'de milli, çağdaş dünyayla rekabet edebilecek okullar kurun demişler. Bugün şükürler olsun ki Türkiye'nin her tarafında 45 okul, bir üniversitemiz var. Başkalarının çocuklarına bu ülkenin, milletinin çocuklarına anasının babasının parası olmadığı için eğitim hakkından geri kalan çocuklara sahip çıkın demişler. Türk Eğitim Derneği Başkanı olarak göğsümü gere gere söylüyorum, benim için bir gurur. Benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilkokulda Kızılay Şefkat Yurdu'nda kalmasa ben burada değildim. Sivil toplum örgütlerinin ve devletin görevi milletin çocuklarına adaletli bir eğitimi taşıyabilmektir. Bugün binlerce çocuğumuza tam eğitim kursu, eğitim destek bursu adı altında burslar veriyoruz. Önlerinde olan duvarları yıkarak taşıyoruz, eğitiyoruz. Bu evlatlarımızın yüzde 40'ı tıp, 35-40'ı mühendislik kazanıyor. Ülkemizin dışındaki 38 ülkede de bu evlatlarımızdan var. Erzurum'da da tam eğitim bursuyla okumuş evlatlarımız var. Asıl mesele eğitimdeki sosyal adalettir. Bize verilen üçüncü misyon bu ülkede eğitimdeki sivil toplum örgütlerine öncü olmamızdır. Çok genç bir nüfusa sahibiz. Bazılarımız bu nüfusu fırsat olarak görebiliriz. 21'inci yüzyılda eğitmezsek büyük bir riskle karşı karşıya kaldığımızı sakın unutmayalım. 21'inci yüzyılda ülkelerin gücü genç bir nüfustan değil, nitelikli nüfustan geçmektedir. Savaş silahla değil beyinle yapılıyor. Konuşmaların ardından öğrencilerin gösterileriyle eğitim öğretim sezonu başladı. Törene katılan protokol, kolej binasını gezerek yöneticilerden bilgi aldı. (DHA)Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-10-07 19:49:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Yazıcı, TED Erzurum Koleji'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Partili Yazıcı, TED Erzurum Koleji'nin açılışında ...
AK Parti'li Yazıcı, Erzurum'da cemevinin açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı, Erzurum'da cemevinin açılış ...
Erzurum'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı
YEREL HABERLER Erzurum'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı
AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük ...
AK Parti'li Hayati Yazıcı, Erzurum'daki kentsel dönüşüm projesinin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Hayati Yazıcı, Erzurum'daki kentsel ...
ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Erzurum ve Artvin'in paylaşamadığı lezzet: "Cağ kebabı"
YEREL HABERLER ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Erzurum ve Artvin'in ...
Oltu Devlet Hastanesinde "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Oltu Devlet Hastanesinde "Emzirme Haftası" etkinliği ...
Erzurum'da bir araçta 19 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzurum'da bir araçta 19 parça tarihi eser ele ...
Erzurum'da otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da otomobilin altında kalan çocuk ağır ...
Rektörlük binasında meme kanserine pembe ışıklı farkındalık
YEREL HABERLER Rektörlük binasında meme kanserine pembe ışıklı ...
GÜNCELLEME - Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın ...
Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kalan ...
Motosikletle okul servisinin altında kalan Mustafa öldü
YEREL HABERLER Motosikletle okul servisinin altında kalan Mustafa ...
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin eylül ayı ihracatı arttı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin eylül ayı ...
Erzurum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı:
YEREL HABERLER Erzurum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri bir maaş tutarında eğitim ödeneği istedi
YEREL HABERLER Erzurum'da toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri bir maaş ...
Meme kanserine karşı Akdeniz tipi beslenme ve spor önerisi
YEREL HABERLER Meme kanserine karşı Akdeniz tipi beslenme ve spor ...
1800'lü yılların Erzurum'unun dev maketini yaptı
YEREL HABERLER 1800'lü yılların Erzurum'unun dev maketini yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.