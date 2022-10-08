Kontağını çevirdiği otomobil alev topuna döndü

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM´un Aziziye ilçesinde, sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil alev topuna dündü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 20.45 sıralarında Erzurum Merkez Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Emirşeyh Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Adanır, 25 EF 148 plakalı otomobiline binerek kontağı çevirdi. Adanır, kontağı çevirir çevirmez otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobili terk eden sürücü çevredekilerden yardım istedi. O sırada devriye görevinde bulunan bekçiler de telsiz anonsuyla durumu haber merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Onur Adanır´ın kısa süre önce aracını tamir ettirdiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-10-08 21:39:58
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