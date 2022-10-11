Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (2)

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DİLARA TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Dilara Köç için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Köç'ün babası Kasım Köç, yakınları ile bölge halkının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da katıldı. Cenaze namazı sırasında fenalaşan Dilara'nın ağabeyi Muhammed Köç'e yakınları müdahale etti. Namaz sonrası Dilara'nın cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 4 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-10-11 14:03:32



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