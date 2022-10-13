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Dilara'nın ölümünde tutuklanan Çağla: Dilara kaybolduktan sonra 'ölsün, gebersin' gibi kelimeler etmedim (3)

DHA

Dilara'nın ölümünde tutuklanan Çağla: Dilara kaybolduktan sonra 'ölsün, gebersin' gibi kelimeler etmedim (3)


KADIN HAKLARI KOMİSYONU HAREKETE GEÇTİ
Dilara Köç'ün ölümüyle ilgili Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu harekete geçti. Erzurum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu üyesi Avukat Bilge Mutlu Bilge, olayla ilgili dosyanın savcısıyla görüştüğünü bildirdi. Bilge, "Acaba dosyada müdahil olabilir miyiz, dosyaya ne gibi katkımız olabilir? Ailenin muhakkak ki avukatı olacaktır. Biz toplumsal olarak, çünkü sonuçta ortada bir genç kızın ölümü var. Acaba bu genç kızımız intihar mı etti, yoksa intihara mı sürüklendi? Bunun soruşturması yapılırken biz de Kadın Hakları Komisyonu olarak olaya dahil olup olmayacağımız konusunda istişare edeceğiz. Bu nedenle dosyayı inceleme gereği duyduk. İncelediğimiz kadarıyla maalesef ki yüksekten düşerek vücudunun iç organları parçalanması şeklinde ölüm olayı var. Allah genç kızımıza rahmet eylesin. 4 tane gözaltıyla başlayan süreçte 1 arkadaşı tutuklanarak cezaevine sevk edildi, diğer 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şimdi soruşturma ilerleyen günlerde net şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü telefon görüşme kayıtları, maktulden alınan kan, DNA örnekleri olay yeri incelenmesi veya olay yerindeki çevreyi gösteren kameraların incelenmesi neticesinde intihar mı, yoksa intihara teşvik mi, yoksa bu genç kızımız masumane olay yerine çağrılıp da aşağıya mı atıldı? Bunların hepsini, hepimiz, hep beraber, ilerleyen günlerde göreceğiz. Cinayet vakası olması halinde sonuna kadar en ince detayıyla araştırılarak varsa suçlular, tespit edilen suçluların en ağır şekilde cezalandırılması ve adaletin yerini bulmasını hepimiz temenni ederiz" diye konuştu.
MESAJLARI SAHİPLERİ KABUL ETMİYOR
Kadın Hakları Komisyonu olarak dosyayı incelediklerini, konuyla ilgili cumhuriyet savcısının da büyük hassasiyete sahip olduğunu ifade eden Bilge, şunları söyledi:
"Herkesin içini acıtan, kanatan dosya. Maalesef bir genç kızımız hayatının baharında ölümle yüz yüze geldi. Bundan sonraki hukuki süreçte Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak takipçisi olacağız. Olay yerine genç kızımız girerken tek başına giriyor. Bu konuda görüntüler var. Ama olaydan önce birisi var mıydı, genç kızı çağırmış mıydı, bunları soruşturmanın ilerleyen günlerinde hepimiz göreceğiz. Telefon kayıtları incelenip gelecek, çevredeki tüm kameralar incelenecek. Şu anda tek başına intihar veya cinayettir demek çok erken tahmin olur. Yersiz tahmin olur. Mesajlardan bahsediliyor ama mesajın sahipleri bunu kabul etmiyor. Bunun da teknik olarak incelenip dosyayla celp edildikten sonra net olarak bir şey söylemek mümkün olur." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2022-10-13 16:14:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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