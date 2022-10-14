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Kadın cinayetlerini ele aldıkları 'Güzellik Sanatları Festivali'nde birinci oldular

DHA

Kadın cinayetlerini ele aldıkları 'Güzellik Sanatları Festivali'nde birinci oldular


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ANTALYA'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali'ne katılan, Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın takımı, birinci oldu. Kadın cinayetlerine dikkat çeken 9 kişilik ekip; türban tasarımı, saç ve makyaj gibi alanlarda jüri puanlarını toplarken, sahnede Türk kadın kahraman Nene Hatun'un portresini de taşıdı.
Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu, 3-6 Ekim'de Antalya'da '4'üncü Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali'ni düzenledi. Türkiye'nin yanı sıra İran ve Moskova'dan 400'e yakın kişinin katıldığı yarışmada kuaförler, tüm hünerlerini sergiledi. Türban tasarımı, saç ve makyaj gibi alanlarda çalışmalar sergileyen kuaförler, jüri üyelerinin değerlendirmesiyle puan aldı. Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası adına yarışan 9 kişilik takım, jüri üyelerinden en çok puanı alarak birinci seçildi. Modellerinde Erzurum'un geleneksel giysisi ihram kumaşından gömlek ve elbise kullanan takım, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 93 Harbi sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı kent halkının direnişinin simgesi haline gelen Nene Hatun'un portresi ile sahneye çıkarak, Türk bayrağı açtı. Erzurum'a dönen şampiyon ekip, meslektaşlarınca şehir merkezinde davulzurna ile karşılandı.
Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Emre Torungil, "Bu mesleği 22 yıldır yapıyorum. Festival için Erzurum'u temsilen bir şov takımı kurduk ve yarışmaya katıldık. Bir farkındalık oluşturmak için son zamanlarda kadınlara yapılan zulümden, kadın haklarını savunmak için bir koreografi hazırladık ve burada ecdadımız olan kadın kahramanımız Nene Hatun temasını, Erzurum'un yerel giysisi olan ihramları kullandık. Tüm jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak birinciliği kazandık. Bu yarışmaya yaklaşık iki hazırlandık. Haftada 3-4 kez prova yaptık. Deyim yerindeyse gecemizi gündüzümüze kattık. Erzurum'da olan meslektaşlarımız bizlere yarışma dönüşü davullu zurnalı bir karşılama yaptılar. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-10-14 11:21:56

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