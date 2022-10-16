Erzurumspor FK - Bodrumspor: 1-2



STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Mehmet Kapluhan

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk (Dk 59 Cengizhan), Estrella (Dk 46 Shala), Hasek (Dk 79 Alican), Olanare, Sefa (Dk 46 Furkan), Süleyman (Dk 69 Rosheuvel), Eren Tozlu

BODRUMSPOR: Diogo Sousa Üzeyir, Ali, Süleyman Özdamar, Cenk, Samet Yalçın (Dk 80 Yekta Kurtuluş), Erkan, Süleyman Güneş (Dk 73 Erdem Çetinkaya), Recep (Dk 87 Koray), Kenan Özer (Dk 80 Bahadır Erol), Jahovic (Dk 73 Celal Dumanlı)

GOLLER: Dk 81 Mustafa Akbaş (Erzurumspor) Dk. 37 Samet, Dk 45+1 Kenan Özer (Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Mustafa Yumlu (Maç Sonu)

SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Olanare (Erzurumspor) Samet, Ali, Celal Dumanlı, Yekta Kurtuluş, Diogo Sousa (Bodrumspor)

20'nci dakikada ani gelişen Bodrumspor atağında defansın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Göktuğu ile karşı karşıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Göktuğ son anda topu uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Üzeyir´in arka direğe yaptığı ortada meşin yuvarlak müsait durumdaki Süleyman Güneş´e geldi. Süleyman´ın gol vuruşunu son anda Orhan kornere çelerek engelledi.

37'nci dakikada Samet Yalçın, Kenan Özer ile girdiği verkaçta bir anda kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Samet Yalçın´ın plasesinde top filelerle buluştu: 0-1.

45+1'inci dakikada Kenan Özer'in ceza yayı üzerinden şutu, kaleci Göktuğ çaresiz bakışları arasında filelerle buluştu: 0-2.

81'inci dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Olanare, Orhan Ovacıklı´yı gördü. Bu oyuncunun arka direğe yaptığı ortayı Mustafa Akbaş kafayla tamamlayarak farkı 1´e indirdi: 1-2.

Karşılaşma deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile bitti.

Maç bitiminde hakeme itiraz eden Mustafa Yumlu kırmızı kart gördü. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-10-16 15:53:13



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