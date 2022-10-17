Malazgirt savaş alanının nokta tespiti için dron ve manyetometre kullanılıyor



Asena TUTAR/MALAZGİRT (MUŞ), (DHA)TÜRKLERE Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen çalışmalarda savaşa ait objelerin tespiti için dron ile manyetometre cihazı kullanıldı. Malazgirt ilçesinin Gülkoru köyü düzlüğünde saha çalışmalarını sürdüren ekip, cihazın arkeolojik çalışmalarda Türkiye´de ilk defa Malazgirt Savaşı alanının tespiti için kullanıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen `Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma´ projesi kapsamında 2020'de kazı çalışması başlatıldı. 3 yıldır haziran ayı ile başlayıp ağustosun sonuna kadar devam eden çalışmalar, bu yıl dron ve manyetometre cihazı kullanılarak savaş silahları, araç ve gereçlerin tespiti için yeniden başlatıldı.

Projeye bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, "Üç yıldır Malazgirt'te haziran ayı ile başlayıp ağustosun sonuna kadar devam eden çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl için sonlandırdığımız çalışmalar, ülkemize yeni gelen bu cihazın Malazgirt Savaşı´nın metal objelerin tespiti amacıyla son bir etap yapmaya uygun gördük. Dolayısıyla cihazın çalışmalarımıza nasıl bir sonuç vereceğini anlamaya çalışıyoruz. Yüksek bir teknoloji ürünü olan cihaz arkeolojik çalışmalarda özellikle Amerika'da yoğun, Avrupa'da ise yeni yeni kullanılıyor. Bu teknoloji aslında mayın tarama için kullanılan bir cihaz, bu tip arkeolojik çalışmalara da uyarlanmış modelidir" dedi.

Prof. Dr. Adnan Çevik, çalışmaların cihaz kullanılması nedeniyle yeniden başlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu bir sondaj çalışması, tabiri caizse bir ön çalışma. Önümüzdeki yılı planlayabilmemiz için özellikle savaşın metal buluntularına ilişkin geniş alanları taramakta zorlanıyor idik. Bu metot sayesinde toprağın 2-3 metre altını dron entegre edilen tarama cihazı ile görüntüleyebileceğiz. Söz konusu yöntem ile geniş alanları kısa sürede tarayabileceğimizi ve savaşa ait metal objeleri tespit edebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu tarama yöntemi, toprağın içerisindeki manyetizma miktarını ölçmeye yönelik olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu yöntem savaş alanı arkeolojisine yeni bir metodoloji kazandırmak adına oldukça faydalı olacaktır. Bu cihazın bize çok geniş alanları bir dron ve manyetik tarama marifetiyle kısa sürede sonuç vereceğini umuyoruz. Savaşın önemli aşamalarından birinin cereyan ettiği düşündüğümüz Gülkoru köyünün hemen önündeki geniş düzlükteyiz. Dronla bir jeofizik uygulama yapıyoruz. Bu bir manyetik yöntemle çalışan bir cihaz. Yerin altındaki metal objeleri tespit eden ve bunu frekansları ile belirleyen daha sonra da arkeolojik yöntemlerle bunları ortaya çıkaracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Asena TUTAR

2022-10-17 10:02:17



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