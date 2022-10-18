AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı

DHA

AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 15 AFAD gönüllüsü, Tekman ilçesine bağlı Beyköy'deki 50 öğrencinin öğrenim gördüğü 4 derslikli ilk ve ortaokul binasının duvarlarını çizgi film karakterleriyle süsledi.
Afet ve acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllüler, eğitim için seferber oldu. Erzurum'da 14 Haziran 2020'de Çat'ta, 19 Kasım 2021'de de Köprüköy ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası toplum hizmeti için çalışan AFAD gönüllüleri, kent merkezine 138 kilometre uzaklıktaki 4 derslikli Beyköy İlk ve Ortaokulu'na yardım eli uzattı. Kendi imkanlarıyla temin ettikleri malzemelerle AFAD'a ait araçlarla Beyköy'e giden gönüllüler, 50 öğrencinin öğrenim gördüğü, 5 öğretmenin görev yaptığı okulun dış duvarlarına çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini çizdi.
AFAD gönüllülerine teşekkür eden öğretmenlerden Cansu Betül Badem, okulu yenileme çalışmaları kapsamında iç ve dış duvarları boyadıklarını söyledi. Duvarları, çocukların hoşuna gidecek çizgi film karakterleriyle süslememeye karar vererek, AFAD gönüllüleriyle irtibata geçtiklerini belirten Cansu öğretmen, "AFAD gönüllüleri köy okulumuza gelerek hep beraber çalışmalara başladık. Çocuklar çizimleri görünce çok mutlu oldular. Çocuklarımız ve köylülerimiz adına AFAD gönüllülerine destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-10-18 10:46:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) AFAD GÖNÜLLÜLERİ BU KEZ EĞİTİM İÇİN KOLLARI SIVADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AFAD GÖNÜLLÜLERİ BU KEZ EĞİTİM İÇİN ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalar el sanatlarını sergiledi
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalar el ...
Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 zanlı ...
Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri ...
(Görüntülü) AŞKALE&#039;DE 7 ARKADAŞININ ÖLDÜĞÜ GRİZU PATLAMASINDAN TEK KURTULAN ATEŞ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü) AŞKALE'DE 7 ARKADAŞININ ÖLDÜĞÜ GRİZU ...
Malazgirt savaş alanının nokta tespiti için dron ve manyetometre kullanılıyor
YEREL HABERLER Malazgirt savaş alanının nokta tespiti için dron ve ...
Erzurum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Aşkale'de 7 arkadaşının öldüğü grizu patlamasından tek kurtulan Ateş: Unutmak mümkün değil
YEREL HABERLER Aşkale'de 7 arkadaşının öldüğü grizu patlamasından ...
Erzurumspor FK-Bodrumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Erzurumspor FK-Bodrumspor maçının ardından
Erzurumspor FK - Bodrumspor: 1-2
YEREL HABERLER Erzurumspor FK - Bodrumspor: 1-2
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Erzurumspor FK - Bodrumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Erzurumspor FK - Bodrumspor (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.