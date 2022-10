Kış sporları merkezi Erzurum, barajlar şehri oluyor

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Erzurum'da devasa projeleri hayata geçiriyor. İl genelinde 2003-2021 yılları arasında 7 baraj ve 13 gölet inşa edildi. Yatırım programında yer alan 17 baraj projesinden Karagöbek, Köşk, Sarıyer ve Şendurak barajlarının da yıl sonunda hizmete gireceğini söyleyen DSİ 8'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, "Her damla suya sahip çıkıyoruz. Şehrin dört bir tarafında baraj yapımları devam ediyor. Doğu'nun göz bebeği olan kış sporları merkezi Erzurum, barajlar kenti olacak" dedi.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, halkı ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için projeler yürüten DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ tarafından tarım alanlarında yapılan projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü oluyor.

İl genelinde 2003-2021 yılları arasında 7 baraj ve 13 gölet inşa edildi. Türkiye'nin toplam mera varlığının yüzde 13'üne sahip Erzurum'da, Valilik tarafından hedeflenen 1 milyon büyükbaş hayvan varlığının yakalandığını vurgulayan Yavuz, "Yapımı tamamlanan barajlar, göletler sayesinde 1950 rakıma sahip Erzurum toprakları daha bereketli hale getirildi. Çiftçilere yıllık milyonlarca lira zirai gelir artışı sağlandı. Şu an faaliyetteki 7 barajla 320 bin dekarlık bir araziyi sulu tarıma kavuşturmuş olacağız. Ayrıca 7 barajda, 410 milyon metreküp su depolanacak. Bölge ve ülke ekonomisine yıllık 960 milyon TL katkı sağlamış olacağız. Yapacağımız sulama tesisleri ile vatandaşlarımıza modern sulama teknikleriyle su tasarrufu sağlayan projeler geliştirdik. Elde edilen verilere göre her bir baraj ortalama 7 yılda kendini amorti ettiğini ortaya koymuş oluyor. Barajlardan yine yılda milyonlarca kilovatsaat elektrik enerjisi üretmiş olacağız" diye konuştu.

4 BARAJ YIL SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Yatırım programında yer alan 17 baraj projesinden Karagöbek, Köşk, Sarıyer ve Şendurak olmak üzere 4 barajın 2022 içerisinde tamamlandığını ve yıl sonunda hizmete gireceğini, 2024 sonuna kadar da projelerin çoğunun tamamlamış olacağını söyleyen Yavuz, "Önümüzdeki dönem için hazırlamış olduğumuz 22 tane baraj projemiz var. Yıl sonu itibarıyla bu baraj projelerinin projelendirme çalışmalarını tamamlamış olacağız. Tüm bu projeler tamamlandığında Erzurum bir baraj kenti olacak. Her damla suya sahip çıkıyoruz. Şehrin dört bir tarafında baraj yapımları devam ediyor. Doğu'nun göz bebeği olan kış sporları merkezi Erzurum, barajlar kenti olacak. Tamamlanan bu büyük depolamalı barajlarla tarımsal üretime çok önemli katkılar sağlanacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

