FETÖ'nün para yardımlarını dağıttığı iddia edilen 13 şüpheli adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ'nün para yardımlarını dağıttığı iddia edilen 13 şüpheli adliyede

DHA

FETÖ'nün para yardımlarını dağıttığı iddia edilen 13 şüpheli adliyede


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 5'i kadın 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, örgüte gelen para yardımlarını dağıttıkları belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordinasyon içinde yürütülen, 8 ay süren çalışmalar sonucunda, örgütün yurt dışına firar eden üst düzey mahrem sorumlularının verdiği talimatlar doğrultusunda; örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması, örgütün yurt içindeki üyelerince uygulamaya konulduğu tespit edildi.
FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli/sistematik olarak para transferi yapıldığı belirlendi. Ayrıca örgüt faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak kaynak aktarımında gizliliğe azami ölçüde riayet edildiği, örgüt mensuplarının kimliklerinin deşifresini engellemeye yönelik tedbirler alındığı ve yeni yöntemler uygulandığı saptandı.
TOPLAM 704 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu tespitlerin ardından, FETÖ'nün organizasyon yapısını ve özellikle mahrem yapılanmalarını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik finansal organizasyonu içerisinde yer alan şüphelilere yönelik 18 Ekim'de 59 ilde eş zamanlı 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' başlatıldı ve toplam 704 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Erzurum'daki operasyonda aralarında memurlar sorumlusu olduğu iddia edilen Z.B. ile çeşitli mesleklerden ihraç edilen 5'i kadın 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 25 bin 655 TL, 770 euro, 50 dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca soruşturma süresince yapılan tespit ve ara yakalamalarda; 306 bin 962 TL, 15 bin 150 euro ve 4 bin dolar para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Şüphelilerin örgüte gelen para yardımlarını dağıttıkları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-10-21 09:44:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Artvin'de elektrik akımına kapılan şoför Erzurum'da tedaviye alındı
YEREL HABERLER Artvin'de elektrik akımına kapılan şoför Erzurum'da ...
Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk barajlarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk ...
Ağrılı futbolcu, ABD'den getirilen "menisküs" ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ağrılı futbolcu, ABD'den getirilen "menisküs" ile ...
"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı
YEREL HABERLER "Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı
(Görüntülü) KIŞ SPORLARI MERKEZİ ERZURUM, BARAJLAR ŞEHRİ OLUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIŞ SPORLARI MERKEZİ ERZURUM, BARAJLAR ...
Kış sporları merkezi Erzurum, barajlar şehri oluyor
YEREL HABERLER Kış sporları merkezi Erzurum, barajlar şehri oluyor
Irak'ın kuzeyindeki operasyonda yaralanan uzman çavuş baba ocağı Erzurum'a döndü
YEREL HABERLER Irak'ın kuzeyindeki operasyonda yaralanan uzman çavuş ...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 75 zam yaptı
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına yüzde ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Oltu'da yapılacak muhtar evinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Oltu'da yapılacak muhtar evinin temeli atıldı
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım dağıttı
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi ...
İspir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER İspir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Erzurum'da 2 bin rakımda üretilen patatesten 108 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Erzurum'da 2 bin rakımda üretilen patatesten 108 bin ...
Erzurum'da denemesi yapılan "danelik mısır" çiftçilerin yeni gelir kapısı olacak
YEREL HABERLER Erzurum'da denemesi yapılan "danelik mısır" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.