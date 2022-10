Bakan Kirişci: Elleri nasırlı çiftçilerin ellerinden öperim

Oktay POLAT/ERZURUM(DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de üretimin olmadığı yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını belirterek, "Elleri nasırlı çiftçilerin ellerinden öperim. Biz üreticimizin alın terini yere düşürmeden, onun terini silerek, onu rahatlatarak, onun üretimini daha artırmasını daha büyük bir şevkle, aşkla yapmasını sürdüreceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sabah geldiği Erzurum'da, Aşkale ilçesinde yapımı tamamlanan; belediye binası, mezarlık hizmet binası, içme suyu arıtma tesisi, canlı hayvan pazarı, hayvan gölgeliği, modüler mezbaha, sulama tesisi, asfalt kaplama, köprü ve gölet projelerinin açılış programına Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile katıldı.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Bakan Kirişci, dün Bakü'den döndüklerini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Muhalefetin Türkiye'de üretimin olmadığı yönündeki eleştirilerini doğru bulmadığını başlayarak konuşan Kirişci, "Elleri nasırlı çiftçilerin ellerinden ayrı ayrı öpüyorum. Biz üreticimizin alın terini yere düşürmeden, onun terini silerek, onu rahatlatarak, onun üretimini daha artırmasını daha büyük bir şevkle, aşkla yapmasını sürdüreceğiz" diye konuştu.

TAHIL KORİDORUNDAN 363 GEMİ GEÇTİ

Pandemi ve hemen ardından yaşanan Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı dünya genelinde bir ekonomik krizin yaşandığını ifade eden Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi bu süreçte çok iyi yönettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm dünyanın ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu bir duygusallık ifadesi değil. Bir gerçeklik. Dünyaya yaptığı yardımları dikkate aldığınızda dünyanın bir numarası konumundadır. Tahıl koridorundan 363 gemi geçti. Yüzde 62'si fakir ülkelere, geri kalmış ülkelere değil, Avrupa'ya gitti. En geri kalmış ülkelere giden miktar yüzde yüzün sadece 5,7'si oldu. Bu bile dünyanın gıda alanında rahatlamasına yetti. Fiyat olarak bizi de rahatlattı. Ülke olarak hamdolsun her konuda olduğu gibi gerekli tedbirleri aldığımız için o süreci rahat yönettik. Bir Allah'ın kulu, 'markete gittim rafta şu ürünü göremedim' diyemez. Var mı böyle bir şey? Enflasyon problemimiz var evet ama bu enflasyon problemine neyin neden olduğunu biliyoruz. Ama bunu da yenmeye başladık."

BESİCİLERİN ÖNLERİNİ GÖRMESİNİ SAĞLAYACAK UYGULAMA BAŞLATILACAK

Kirişci, besicilerin 5 yıl süreyle önlerini görmesini sağlayacakları bir uygulamayı başlatacaklarını ve hükümet olarak her zaman besicinin ve çiftçinin yanında olduklarını aktararak, "Hayvancılık yapan işletme sahiplerine verilen destekler var, bunu bu yıl da yapacağız. Bir nebze de olsa üreticilerimizi özellikle yem konusunda rahatlatma çabamız var" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın duasıyla toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Kirişci, cuma namazı ve yemeğin ardından Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki 'Sözleşmeli Besicilik Projesi Tanıtım Programı'na katıldı. (DHA)

