Bakan Kirişci: Elleri nasırlı çiftçilerin ellerinden öperim (2)



'TARIM, BİZİM İÇİN İSTİKBAL VE İSTİKLAL MESELESİDİR'

Erzurum'da çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sözleşmeli Besicilik Projesi Tanıtım Programı'na katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde 7,5 ayı geride bıraktığını söyleyen Kirişci, "Tarım, bizim için bir istikbal ve istiklal meselesidir" dedi.

2023 yılında Cumhuriyetin 100'üncü yılını geride bırakıp, yeni bir yüzyıla girileceğini belirten Kirişci, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkiye yüzyılı olacak. Yüzyılı motivasyonuyla şekillendirdik. Tarımda sağlam bir altyapı kurarak on yılların planlamasını yapıyoruz. Üreticilerimizle el ele vereceğiz, büyük ve güçlü Türkiye´yi hep birlikte inşa edeceğiz. 2022 Tarımsal Destekler Kararı çok kıymetli. Hükümet olarak bu kararlığımızın bir tezahürü olarak siz çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Dün, Resmi Gazete´de Sayın Cumhurbaşkanımızın, `2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım desteğine İlişkin Karar´ yayımlandı. Çok önemli bir adım attık. 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerimiz, 2023'ün Mart ayı yerine, 2022 yılı içinde ödenecek. Çiftçilerimiz, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek. Söz konusu destekler, çiftçilerimize nakit olarak verilmeyecek, Ziraat Bankası banka kartlarına yüklenecek. Çiftçilerimiz, kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanabilecek" diye konuştu.

'DESTEKLER KAT KAT ARTTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla mazot ve gübre desteklemelerinde önemli artış yaptıklarını altını çizen Kirişci, mazot desteği ödemelerini, ürün bazında yüzde 203-395 arasında değişen oranlarda artırıldığını bildirdi. Gübre desteği ödemelerindeki artışın ise ürün bazında yüzde 130163 arasında değişen oranlarda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri yüzde 50150 oranlarında yükseltildi. Tarımsal destekleme bütçemiz 54 Milyar TL´ye ulaştı. 2002 yılında 1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçemiz, 30 kat artışla 2023 yılında 54 milyar TL´ye ulaşmıştır. 2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz, 25,8 milyar TL iken, bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar TL´ye çıkartılmıştır. Bu kapsamda, bitkisel üretim destekleme bütçemiz yüzde 120 artışla 35,2 milyar TL´ye yükseltilmiştir. Hayvansal destekleme bütçemiz ise yıllık yüzde 56 artışla 11,8 milyar TL´ye çıkartılmıştır. Su ürünleri destek bütçemizi yüzde 45 artışla, 222 milyon TL´ye çıkarttık. Tarımsal Ar-Ge destek bütçemiz yüzde 85 artışla 298 milyon TL´ye çıkarıldı. Kırsal kalkınma desteklerimiz ise yüzde 234 artışla 6,4 milyar TL´ye ulaşmıştır. Hayvansal üretim desteklerinde birçok kalemdeki ödemeleri yüzde 100 artırdık. Buzağı başına verilen temel desteğimizi, 370 TL´den 500 TL´ye yükselttik. Suni tohumlamadan doğan buzağılara hayvan başına ilave 200 TL ödeyeceğiz. Yetiştirici bölgelerinde üreticilerimize verdiğimiz ilave desteklerle birlikte toplam buzağı desteğimizi, hayvan başına 1000 TL´ye kadar yükseltmiş olduk. Besi desteğimizi de hayvan başına 250 TL´den 500 TL´ye yükselttik. Dişi manda/malak desteğini, hayvan başına 250 TL´den 500 TL´ye çıkardık. Anaç koyunda 30 TL, keçide 35 TL olan desteği, hayvan başına 50 TL´ye yükselttik. Yine küçükbaşta sürü büyütme ve yenileme desteğimizi ise hayvan başına 125 TL´den 200 TL´ye çıkardık. Sürü yöneticisi istihdam desteği ise 6 bin TL´den 12 bin TL´ye yükselttik. Tiftik üretim desteğini, kilogram başına 35 TL´den 70 TL´ye çıkardık. İpek böceğinde desteğimiz, kutu başına 120 TL´den 240 TL´ye, yaş kozada kilogram başına 80 TL´den 160 TL´ye yükseltildi."

'MÜJDELERLE GELDİK'

Sözleşmeli besicilik projesinin tanıtımını Erzurum´da yapma kararı aldıklarını ve müjdelerle geldiklerini kaydeden Kirişci, "Sözleşmeli besicilik ile tarımda 'yerli ve millî üretim' hamlemizde yeni bir aşama kaydediyoruz. Bu proje ile; `Alım Garantisi´ ile maliyete göre fiyat politikasıyla üreticimize mutlak kârlılık sunuyoruz. Öncelikle, bu alanda uzmanlardan oluşan bir maliyet komisyonu kurulacak. İşletmelerin ölçek durumu ile bölgesel girdi fiyatlarına göre aylık maliyetler belirlenecek ve bu rakamlar Kurum web sitesinde yayınlanacak. Sözleşmeli besicilik modeli, kırmızı et tedarik zinciri çok aktörlü bir yapıya sahiptir. Yetiştiricilerden celepler genç danayı alarak besiciye satarlar. Besiciler de uzun bir besi periyodundan sonra komisyoncuya veya sanayiciye satış yapar. Aktör sayısı arttıkça tedarik zinciri zayıflamakta ve manipülasyona açık hale gelmektedir. Sözleşmeli model ile ara aktörler olmayacak, alıcı ile satıcı doğrudan muhatap olacak. Burada hedef kitlemiz küçük ve orta ölçekli üreticilerimizdir. Asgari 5, azami 200 baş için sözleşme yapılacak. Sözleşmeler, yıllık olacak, her yıl yenilenecek ve 5 yıl devam edecek. Sözleşmeli besicilik uygulamamızın önemli yanlarından biri de verime dayalı olarak vereceğimiz teşvik primleridir. 200 kilogram karkasın üzerine teşvik primi veriyoruz. 201-250 kilogram arası her kilogram için 2,5 TL, 205300 kilogram arası her kilogram için 3,5 TL ve 301-350 ve üzeri her kilogram için 5 TL verimlilik primi verilecektir. Böylece hem her bir hayvandan en ideal parametrelerde et üretimini hedefliyoruz hem de emeğinizin karşılığını almanızı sağlıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık bürokratları ve akademisyenlerin ülkeye katkı sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman sizin yanınızdayız. Üretirken de satarken de sizin yanınızda olacağız. Sözleşmeli besicilik ile kırmızı ette fiyat istikrarı ve piyasa regülasyonunu hedefliyoruz. Ülkemizde maalesef zaman zaman kırmızı et ile ilgili gerçekle alakasız yorumlar yapabilmektedir. Bu sistemle Besi Kayıt Sistemini oluşturacağız. Besi işletmelerinde mevcut hayvan sayıları ve kesim programları kayıt sistemi ile izlenecektir. Böylece 'Canlı Hayvan Stok Yönetimi' yapmak da mümkün olacak. Et ve Süt Kurumumuz, piyasa şartlarına göre erken kesim veya geç kesim primleri ile canlı stokunu yönetecektir. Ayrıca besi periyodunun sonuna doğru kurumumuzun imkanları ölçüsünde avans verilecektir. Bu sistemle hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumayı hedefliyoruz. Üreticilerimiz hayvanlarını yetiştirirken 'yarın ne olacak' diye endişe etmesinler, her türlü sorunlarında destek olalım istiyoruz. Amacımız; verime dayalı gerçekçi fiyat politikası ile hem üreticimizin hem de tüketicimizin memnuniyetini sağlamaktır. Sözleşmeli besiciliğin, çok geniş anlamda faydalar sağlamasını bekliyoruz. Biliyorsunuz, yaşanan doğal afetlerin artması, mevsimlerdeki değişiklikler nedeniyle iklim değişikliği son yıllarda en çok konuşulan konuların başında geliyor. Bu projeyle, iklim değişikliğini etkileyen faktörleri azaltmayı hedefliyoruz. Nasıl mı? Karbon salınımını azaltacak çiftlik operasyonlarına katkı yapacağız. Sözleşmeli besicilik yapan üreticilerimizin örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Bu modelle rasyonel çiftlik yönetimini oluşturmak istiyoruz. Hayvansal gübrelerin, toprağın ihtiyaç duyduğu zamanda ve miktarda kompost şeklinde kullanılmasını sağlayacağız. Hayvan beslemede doğru rasyonlar hazırlamak suretiyle enterik metan emisyonunu azaltacağız."

'9 KAT ARTTI'

Bakan Kirişci, AK Parti hükümetinde tarımsal desteklerin 2002´ye göre 9 kat artırılarak 34,9 milyon TL´den 323,3 milyon TL´ye yükseldiğini, tarımsal üretim değerinin ise 13 kat artarak 734,9 milyon liradan 9,6 milyar liraya çıkartıldığını söyledi. Kirişci, "70 yıl önce Erzurum´da Et ve Süt Kurumu o zamanki adıyla Et ve Balık Kurumu yatırımı, nasıl hayvancılıkta yeni bir çığır açtıysa, yine Erzurum´da sözleşmeli besiciliğin de ülke geneline yaygınlaşacak bir model üretime öncülük edeceğine inanıyorum. Sizin gayretleriniz, sizin çalışmalarınız ülkemizin tüm besicilerine yol gösterecek, örnek olacaktır. Elini taşın altına koyan, kendisi, ailesi için çalışırken, ülkemizin menfaatlerini de düşünen tüm çiftçi kardeşlerime gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu projeyi hazırlayan ve uygulama aşamasında da size desteklerini sürdürecek olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüze ve tüm çalışanlarımıza da gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-10-21 17:56:07



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