FETÖ'nün para yardımlarını dağıttığı iddia edilen 13 şüpheli adliyede (2)

İngiltere'de istifa eden Truss'ın yerine kim gelecek?

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7 TUTUKLAMA

Erzurum'da, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5'i kadın 13 şüpheliden Zafer B., Nesime K., Murat K., Ufuk G., Abdullah K., Emirullah S. ve Necati I. tutuklanırken, Yavuz T., Talet A., Esranur K., Aysel Y.Ş., Semiha G. ve Elif B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum Turgay İPEK

2022-10-21 19:28:37



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