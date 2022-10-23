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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da Off-Road heyecanı

DHA

Erzurum'da Off-Road heyecanı


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Kışa Merhaba' Uluslararası macera Off-Road oyunlarına katılan kadın ve erkek pilotlar, dereceye girebilmek yarıştı, heyecanlı anlar yaşandı. .
Palandöken ilçesinde yıkılan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin arazisinde özel olarak hazırlanan parkurda dün gece toplanan katılımcılar, kurdukları çadır ve karavanların önünde yaktıkları kamp ateşinin başında çalan müzik eşliğinde halaylar çekip gece yarısına kadar eğlendiler. Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, 45 ilden katılan 100'ün üzerinde kadın ve erkek Off-Road tutkunu bugün saat 09.30'da başlayan yarışlarda tüm hünerlerini sergiledi. Zorlu parkurları geçemeyen ve arızalanan birkaç araç, görevliler tarafından pistin dışına taşınırken, çoğu katılımcı parkurun çevresini dolduran izleyicilere heyecanlı ve zevkli dakikalar yaşattı. Çamurla dolu çukurlara girip, rampalardan inen yarışçılar izleyiciler tarafından alkışlandı.
 Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Geleneksel Uluslararası Macera Off Road Oyunlarının büyük bir kapışma ile geçtiğini söyledi. Gece başlayan eğlencenin gündüz pistlere taşındığını belirten Toptaş, "Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden katılan Off-Road tutkunları tüm hünerlerini sergiledi. Dünden itibaren şehrimize gelen misafirler, çadırlarını kurup yapılan ateşin etrafında halay çekip göbek atarak yol yorgunluklarını giderdi. Kurdukları çadır ve karavanlarda kalan misafirler gündüzde pistin tozunu attı, Yarış  sonunda katılımcılara ödülleri verilecek" diye konuştu.
Parkurda büyük bir başarı elde ederek yakınları tarafından tebrik edilen ve şampiyonun güçlü isimlerinden evli ve 2 çocuk babası 54 yaşındaki Atilla Semiz, 4 yıldır bu sporu büyük bir aşkla yaptığını belirtti. Semiz, "Evde kalan yaşlanır diyerek eşimle beraber kendimizi bu spora adadık. Türkiye'nin neresinde bir yarış olsa katılırız. Yılların şoförü olduğum için kısa sürede birçok madalyanın sahibi oldum. Bu sporu adrenalin tutkunu herkese tavsiye ediyorum" dedi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-10-23 14:14:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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