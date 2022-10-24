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Belletmenin `cinsel istismar´ ve `işkence´ davalarına birleştirme kararı

DHA

Belletmenin `cinsel istismar´ ve `işkence´ davalarına birleştirme kararı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği 119,5 yıl hapis cezası karar istinaf mahkemesi tarafından bozulan belletmen Hakan Aslankafa (22), bu kez de çocuklara işkence ve eziyet suçundan 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme dosyayı, bozulan cinsel istismar davasının dosyasıyla birleştirilmesine karar vererek 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Palandöken ilçesindeki bir yatılı Kuran kursunda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa´nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile, 2 Aralık 2021´de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa´yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.´nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sonraki süreçte 6 aile daha çocuklarının cinsel istimara uğradığı, 4 aile ise işkence gördüğü gerekçesiyle Hakan Aslankafa´dan şikayetçi oldu.
Hakan Aslankafa hakkında `Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik´, `Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı´, `12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı´, `Hakaret´, `Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak´, `Çocuğun cinsel istismarı, `Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ ve `Çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçlarından Erzurum 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.
İLK DURUŞMADA 119,5 YIL HAPİS
1 Haziran'da görülen davanın ilk duruşmasında kendisine karşı gelen çocuklara işkence ettiğini belirterek, "Yaptım ama sayılarını hatırlamıyorum. Cinsel istismarda da bulundum" deyip, suçunu itiraf eten Hakan Aslankafa, 119,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
MAHKEME KARARI BOZDU
Sanık avukatı, verilen cezanın çok olduğu gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi sanık Hakan Aslankafa'ya verilen kararı bozdu. Ceza Dairesi, kararı bozma gerekçesini de açıkladı. Ceza dairesi gerekçede, CMK'nın 236'ncı maddesinin 2'nci maddesine göre `İşlenen suçun etkisi ile psikolojisi bozulan çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir´ hükmü uyarınca mağdur çocukların soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerden ve çocuk izlem merkezinde alınan beyanları ve bu beyanları üzerine hazır bulunan sosyolog, psikolog ve adli görüşmecinin de beyanlarından somut olarak hiçbirisinin psikolojisinin bozulduğuna ilişkin mütalaa ve bulgu olmadığı ve diğerlerinin eylemlerine de tanıklıkları bulunmasına rağmen mağdurların duruşmaya çağrılarak beyanları alınmadan hüküm kurulması, eksik tanık dinlenmesi ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' eyleminden dolayı eylemini zincirleme olarak gerçekleştirdiğinden bahisle TCK'nın 43'üncü maddesi uyarınca yapılan 2/3 oranında artırım sonucunda cezanın 66 yıl 39 ay 15 gün olarak belirlenmesi yerine 66 yıl 40 ay 15 gün olarak belirlendiği ifade edilerek yeniden yargılanmasını istedi.
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ
Belletmen Hakan Aslankafa bugün aynı Kuran kursunda kalan 13 çocuğa işkence ve eziyet suçundan da 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu olan Aslankafa ve mağdur çocuklar katılmadı. Davada bazı ailelerin ifadesi alındı. Aileler, çocuklarının mahkemelere çağrılıp daha fazla yıpratılmamasını istedi.
Mahkeme, dosyayı, Aslankafa´nın 119,5 yıl hapis cezası aldığı, ancak istinaf mahkemesi tarafından bozulan `cinsel istismar´ davasının dosyasıyla birleştirilmesine karar vererek 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme davayı kabul ederse, Aslankafa 18 Ocak'ta görülecek cinsel istismar davasında aynı zamanda işkence ve eziyetten de yargılanacak.
'ÇOCUKLARIN ÖRSELENMELERİNİ İSTEMİYORUZ' 
Duruşması sonrası Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan UCİM Erzurum Hukuk Koordinatörü avukat Begüm Şekertekin, "Biz bugün UCİM Erzurum Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı Mücadele Derneği olarak çocuklarımıza karşı uzanan o çirkin elin ve ona karşı çocuklarımıza karşı eziyet suçunu işleyen o çirkin elin yargı önünde hesap vererek en ağır şekilde cezalandırılması için çocuklarımızın yanındayız. Dosyamızı takip ettik. Avukatlarımız aracılığı ile dosyamız çocuklarımız tekrar dinlenmemesi gerekçesi ile 18 Ocak'ta görülecek 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek olan cinsel istismar dosyası ile birleştirildi. Bizler mevcut dosyada yine çocuklarımızın yanında olarak gerekli tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz. UCİM olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-10-24 17:49:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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