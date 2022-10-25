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PKK'nın Yavi'de 29 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı

DHA

PKK'nın Yavi'de 29 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Çat ilçesi Yavi Mahallesi'nde 29 yıl önce PKK´lı teröristler tarafından katledilen 5'i çocuk, 33 kişi, düzenlenen törenle anıldı.
Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi Mahallesi, 25 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin sivil katliamlarından birini yaşadı. Mahalle kahvehanesinde doldurduğu genç ve çocukları, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutan teröristler, 5'i çocuk, 33 kişiyi öldürdü. Katledilen 33 kişi, katliamın 29'uncu yıl dönümünde törenle anıldı.
Yavi Mahallesi'ne girişteki şehitlikte düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek ve bölge halkı katıldı. Yavi Şehitliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti.
Vali Okay Memiş, anmada yaptığı konuşmada, kahraman Türk ordusu, polisi, korucusu ve halkı ile birlikte bugün terör örgütünün bitme aşmasına geldiğini söyledi. Vali Memiş, "Eline silah alıp dağa çıkanlara dünyaya demokrasi dersi veren ülkeler bile müsaade etmez. İşte biz de müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bizim başka ülkelere, devletlere karşı emperyalist bir amacımız yok. Biz her zaman adil bir devlet olduk. Devletimiz kararlılıkla bu mücadeleye hala devam ediyor, devam da edeceğiz. Barış Pınarı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı, Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı gibi dört tane operasyon yaptık. Bizim derdimiz Irak ya da Suriye'nin bölünmez bütünlüğü değil, oralardan terör örgütü sürekli eylem yapıyor ve şehit veriyoruz. Kimse kusura bakmasın ki oralardan ülkemize gelen saldırılara kayıtsız kalamayız. Bu millet büyük millet. Hizmetlerimiz devam ediyor. Allah bizleri şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin tüm kademeleri gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehitlerimiz rahat uyusunlar" diye konuştu.
Katliamın yaşandığı Yavi Mahallesi'nden olan Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ise gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kadim ilimiz Erzurum'un, mazisi ile tarihte yerini almış köyüm Yavi' de 29 yıl önce, 25 Ekim 1993'te asker kılığındaki teröristler; 33 kardeşimi şehit ederek ülkemizin ve milletimizin birliği üzerinde oynanmış kanlı ve derin bir eylemi gerçekleştirerek Türkiye'de kardeş kavgasının müsebbibi olmuşlardır. Madımak, Başbağlar, Yavi ve 33 askerimizin Bingöl'de şehit edildiği kanlı bir tarihi süreci hep birlikte acılar içerisinde yaşadık. Bu topraklarda Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımı olmadığını, bundan sonra da olmayacağının bilinmesini isterim. Bizler her alanda kader birliği yapmış bir milletiz. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanmak istenen sinsi, hain ve karanlık tezgâhlara izin vermedik, vermeyeceğiz. Oynanmak istenen her türlü oyunu birlik ve beraberlik içerisinde bozduk, bozacağız. Bu vesile ile bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını diliyor, Ülke sathında bu vatan için şehit olmuş kardeşlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza, akraba ve dostlarıma başsağlığı dilerim."
Vali Memiş ve beraberindekiler, törenin sonunda mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törene katılanlar, 29 yıl önce hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarının başında dua etti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-10-25 12:49:21

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