Güneş tutulmasını kampüse konulan teleskoplarla izlediler



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri ve bölge halkı, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tarafından kampüse konulan teleskoplarla 'Parçalı Güneş Tutulması'nı izledi.

Deniz seviyesinden 1950 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanına sahip Erzurum'da öğrenciler ve bölge halkı, 'Parçalı Güneş Tutulması'nı üniversitenin teleskoplarıyla izledi. Türkiye saatiyle 12.40 ile 15.05 arasında yaşanan tutulmada, Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si örtüldü. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Araştırma Görevlisi Hüseyin Er, iki teleskopla öğrencileriyle ders nitelediğinde güneş tutulmasını izledi. Bölge halkı da bu imkandan yararlanıp tutulmayı izledi.

'SONRAKİ TUTULMA 2027'DE'

Güneş tutulmasının, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesiyle, Güneş'i kısmen veya tamamen örtmesi olayı olduğunu anlatan Hüseyin Er, "Güneş tutulmasının 3 türü bulunmaktadır. Bunlar; 'Tam Güneş Tutulması', 'Halkalı Güneş Tutulması' ve 'Parçalı Güneş Tutulması'dır. Bugün gerçekleşen parçalı bir tutulmadır ve Avrupa, Orta Doğu ile Asya'nın bir kısmından görülebilecektir. Bu tutulma, ülkemizde gözlendiğinde Ay tarafından Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si örtülecek ve bu olay yaklaşık 3 saat sürecek. Güneş tutulması Türkiye saati ile 12.40'da başlayacak olup 15.05'de sona erecektir. Ülkemizden gözlenebilecek bir sonraki en yakın 'Güneş Tutulması' ise 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecektir. Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve Astrofizik Kulübü tarafından bugün bu muazzam doğa olayını gözlemleyebilmek için 12.30 ile 15.00 saatleri arasında ATA50 Teleskobu yerleşkesinde halka açık bir güneş gözlemi etkinliği yaptırıldı" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Fizik bölümü 1´inci sınıf öğrencisi Fatma Elçi, "Arkadaşlarla geldik ve teleskoplarla güneşin tutulmasını saniye saniye izledik. Bizim için güzel bir deneyim oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-10-25 16:25:22



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