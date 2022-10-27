Tacize meydan dayağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tacize meydan dayağı

DHA

Tacize meydan dayağı


Turgay İPEKOktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde müşteri olarak gittiği pastanede, iş yeri sahibinin kızı Yağmur K.'yi (18) taciz ettiği ileri sürülen Rüstem B.'ye (46), çalışanlar ile esnaf meydan dayağı attı. Polisin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B.'nin kaburga bölgesinde kırıklar, darbeler nedeniyle de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyip, hastanede ayrıldığı belirtilirken, Yağmur K.'nin ailesi polise giderek şikayetçi oldu.
Olay, 23 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kendilerine ait pastanede çalışan Yağmur K., çalışanlara müşterilerden Rüstem B.'nin, 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığını söyledi. Yağmur K. ayrıca Rüstem B.'nin son iki haftadır ve özellikle pazar günleri geldiğini belirtti. Bunun üzerine çalışanlar, Rüstem B.'nin pastaneye gelmesini bekledi. Rüstem B. gelip, pastane bahçesinde oturarak, sipariş verdi. Bu sırada Yağmur K.'nin akrabası Şükrü Duran (36) ile çalışanlar, Rüstem B.'nin yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedi. Tartışma, kısa sürede kavga dönüştü. Çıkan kavgada Şükrü Duran, Rüstem B.'ye yumruk attı. Rüstem B.'nin 'tacizci' olduğu iddiasının duyulması üzerine esnaf ve mahalleli de kavgaya karıştı. Kalabalık, Rüstem B.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluk oluşan Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyerek, hastaneden ayrıldığı öğrenildi.
'BİZİ AYIRMAK YERİNE MEYDAN DAYAĞI ATTILAR'
Yağmur K.'nin 18 yaşına yeni girdiğini belirten Şükrü Duran, "Adam babası yaşlarında, art niyet dışında ne gibi bir beklenti olabilir. Pastanenin mutfak bölümündeydim. Çalışanlar, yanıma gelip, "Kızımızı rahatsız eden beyefendi geldi" dediler. Yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedim. O da bana hakaret edici argo bir kelime kullandı. Kendime hakim olamadım, aramızda bir arbede yaşandı ve olay dışarıya taştı. Daha sonra tacizci olduğunu duyup yanımıza gelen esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar, bizi ayırmak yerine meydan dayağı attı. Bu 35 dakika kadar sürdü. Daha sonra polis geldi, durumu izah ettik. Ambulans gelip şahsı götürdü. Hastanede tedavi gördüğünü öğrendik" dedi.
Bu tarz insanların toplum için zararlı olduğunu söyleyen Duran, "Gereken cezanın halk tarafından değil; yasal olarak almasını biz de tercih ederiz. Fakat sinir esasında olan bir şeydi. Kendisinden davacı olduk. Tedavi için hastaneye götürdüler. Ne oldu, bilmiyoruz. Kızımızın psikolojisi bozuldu. Burada çalışan diğer kızlar da korku içinde" diye konuştu.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-10-27 10:03:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
KUDAKA'nın "Erzurum İl Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER KUDAKA'nın "Erzurum İl Çalıştayı" düzenlendi
Eski CHP Erzurum İl Başkanı hakkındaki "cinsel saldırı" davasının gerekçeli kararı hazırlandı
YEREL HABERLER Eski CHP Erzurum İl Başkanı hakkındaki "cinsel ...
Kardeşiyle kanserden kurtuldu, ameliyata ikna edemediği ablasını kaybetti
YEREL HABERLER Kardeşiyle kanserden kurtuldu, ameliyata ikna ...
Erzurum'da saklama kabındaki uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum'da saklama kabındaki uyuşturucuyla yakalanan ...
Güneş tutulmasını kampüse konulan teleskoplarla izlediler
YEREL HABERLER Güneş tutulmasını kampüse konulan teleskoplarla ...
Erzurum'da "İlk Evim-İlk İşyerim Projesi" kapsamında 158 konutun temeli atıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da "İlk Evim-İlk İşyerim Projesi" kapsamında ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Erzurum'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü
Erzurum ve Ardahan'da parçalı Güneş tutulması ilgiyle izlendi
YEREL HABERLER Erzurum ve Ardahan'da parçalı Güneş tutulması ilgiyle ...
(Görüntülü) PKK&#039;NIN YAVİ&#039;DE 29 YIL ÖNCE KATLETTİĞİ 33 KİŞİ ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) PKK'NIN YAVİ'DE 29 YIL ÖNCE ...
Erzurum'da eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi anıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi ...
(Görüntülü) 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN GAZİ KIZI AĞLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN GAZİ KIZI AĞLATTI
PKK'nın Yavi'de 29 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
YEREL HABERLER PKK'nın Yavi'de 29 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
15 Temmuz şehidinin gazi kızı ağlattı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin gazi kızı ağlattı
(Görüntülü) ERZURUM&#039;DA MENFEZE TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM'DA MENFEZE TUZAKLANAN ...
Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Erzurum'da yıllar önce teröristlerce yol kenarına döşenen patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da yıllar önce teröristlerce yol kenarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.