Uzman çavuş, tartıştığı eşini vurdu



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, Uzman Çavuş Mehmet Hınız (32)

evde tartıştığı güvenlik görevlisi eşi Gülcan Hınız'ı (32) bacaklarından ve karnından tabanca ile vurdu. Gülcan Hınız, hastanede yoğun bakıma alınırken, teslim olan uzman çavuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün saat saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Aile içi şiddet ve yaralama ihbarı alan polis, olay yerine gittiğinde bir erkek, ekip otosunu durdurarak görevlilere eşini silahla yaraladığını söyledi. Ekip, uzman çavuş olduğunu öğrendiği Mehmet Hınız'ı gözaltına aldı. Eve giden ekipler, yaralı kadının komşuları tarafından hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Eşi tarafından bacaklarından ve karnından vurulan ve bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen Gülcan Hınız, Aşkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ameliyatla vücudundan 4 kurşun çıkarılan Hınız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Hınız'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Emniyette yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Hınız'ın ifadesinde, "Eşimle yaklaşık 5 yıldır evliyiz ve bir de erkek çocuğumuz var. Eşimle evlilik boyunca sık sık tartışırız. Sebebi ise genelde eşimin beni küçük düşürücü ve aşağılayıcı kelimeler kullanmasından kaynaklanıyordu. Olay günü de mutfakta tartıştık ve bana boşanacağını söyledi. Beni aşağılayıcı ve tahrik edici cümleler kullandı. Sinirlenince üzerime kayıtlı beylik tabancayı komidinden alarak mutfağa geri döndüm ve eşimi yaralama maksadıyla bacaklarını hedef alarak ateş ettim. Maksadım öldürmek değildi" diye konuştu.

Mehmet Hınız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-10-28 17:51:30



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