Atatürk Üniversitesi'nde 'Cumhuriyet Şenliği'



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)CUMHURİYETİN kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Erzurum, Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında festival düzenledi. Üniversite yerleşkesindeki tırmanma duvarında düzenlenen etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra aileler de eşlik etti. Duvara tırmananlar daha sonra havuzda rafting ve kano yaptı.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Erzurum'da öğrenim gören üniversite öğrencileri için Cumhuriyet Bayramı kapsamında Doğa Sporları Kulübü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliklere birçok öğrenci ve aile katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi yanında bulunan havuza indirilen kano ve botlara binerek kürek çekenler, büyük heyecan yaşadı. Havuzun etrafında oturanlar ise kanodakileri izledi. Havuzdan çıkanlar, antrenörler eşliğinde hemen yan taraftaki 22,5 metrelik duvara tırmandı. Adrenalin dolu bir gün yaşayan davetliler, Doğa Sporları Kulübü'ne teşekkür etti. Öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle stres attıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca, tırmanış duvarı ve havuzda sık sık festival, yarışma ve antrenmanlar yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarı ve havuzdaki kano ile rafting birçok sporcunun yetişmesine vesile olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Burada hem tırmanış hem kano hem de rafting yapıyoruz. Amacımız Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak. Bulunduğumuz alanda 30´dan fazla gönüllü öğrencimizin yardımıyla ve günde yaklaşık 300400 öğrenci ve halkın uğradığı, sürekli rafting, kano ve tırmanışın yapıldığı bir alan. Tırmanılan rota 22,5 metre, kartal kuş bakışında bakıldığında 30 metrelik bir alan ve Türkiye'nin en büyük tırmanış alanı. Tırmanma duvarının önüne kano ve raftingin temel eğitimini verebilelim, millet bu sporları tanısın diye büyük bir havuz yaptık. Daha sonra buradan seçtiğimiz sporcuları spor kulübüne alıp daha uygun yerlerde kano rafting eğitimi veriyoruz."

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi ve kulüp üyesi Yaren Kartal, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şenlikleri için buradayız. Tırmanış, kano, rafting etkinliklerini yapıyoruz. Hava da çok güzel. Ayrı fakültelerden gelen kişilerle beraberiz. Kreşten gelen miniklerimiz var onları eğlendiriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-10-29 12:41:33



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