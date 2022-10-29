Kar altındaki Palandöken'in zirvesine 'Cumhuriyet' tırmanışı



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, üniversite öğrencileri, Cumhuriyet'in ilanının 99'ncu yıl dönümünde, Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmandı. Öğrenciler, karla kaplı zirvede, Atatürk resmi ve Türk bayrağı açtı, İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Cumhuriyet'in ilanının 99'ncu yıl dönümü nedeniyle Palandöken'in zirvesine tırmanış düzenlendi. Doğa Sporları Kulübü, Spor Bilimleri ve çeşitli fakültelerden öğrenciler, Palandöken'in 2 bin 400 rakımına otobüslerle gelip tırmanış için son hazırlıklarını yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca, Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca ve federasyon sporcularının eşlik ettiği öğrencilere tırmanış hakkında bilgi verildi. Tırmanışa başkanlık eden Alaattin Karaca, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyet tırmanışlarının geleneksel olduğunu söyleyen ve güneşli havanın da sevindirdiğini belirten Karaca, tırmanışın 3 saat sürdüğünü kaydetti.

Üniversitenin çeşitli fakültelerinden 303 öğrenci, Karaca rehberliğinde karlı yolları aşıp zirveye ulaştı. Dağcılık Federasyonu sporcuları eşliğinde tek sıra halinde yürüyen öğrenciler, zirvede Türk bayrağı ve dev Atatürk resmi açtı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan katılımcılar, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından iniş yapıp etkinliği tamamladı.

Öğrenciler organizasyona katılmanın sevincini yaşadı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2´nci sınıf öğrencisi Nur Hilal Haşıl, anlamlı günde etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-10-29 15:27:00



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