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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumspor FK - Eyüpspor: 0-1

DHA

Erzurumspor FK - Eyüpspor: 0-1


ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Akıncık, Ali Can alp
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ, Orhan Ovacıklı, (Dk. 90+3 Celal) Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan, Estrella, Hasek, Shala, (Dk. 87 Sefa), Rosheuvel, (Dk. 74 Batuhan), Eren, Olanare (Dk. 90+3 Özgür)
EYÜPSPOR: Harun, Murat Uçar, Alpaslan, Fethi, Ömer Bayram, Sinan, Taşkın, Ahmet Ildız (Dk. 89 Mete Demir), Cenk Ahmet, (Dk. 58 Sekidika), Babel, Eze, (Dk. 71. Pa Dibba)
GOLLER: Dk. 90+4 Mete Demir (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Eren Tozlu (Erzurumspor FK) Mete Demir (Eyüpspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Erzurumspor, evinde Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
11'inci dakikada Murat Uçar´ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte vuran Babel´in şutu az farkla auta çıktı.
33'üncü dakikada Eyüpspor gole çok yaklaştı. Babel´in yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutu kaleci Göktuğ son anda kornere çeldi.
37'nci dakikada Erzurumspor maçın başından bu yana ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Ömer Bayram ve Orhan Ovacıklı´nın hava topu mücadelesinde seken top Shala´nın önüne düştü. Shala´nın sağ çaprazdan yaptığı sert şut, direğin yakınından auta çıktı.
ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
86'ncı dakikada savunmanın arkasına sarkan Pa Dibba kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Pa Dibba´nın vuruşunda Göktuğ gole izin vermedi.
90+4'üncü dakikada Eyüpspor golü buldu. Murat Uçar´ın ara pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Mete Demir, şık bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşma Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-10-30 18:18:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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