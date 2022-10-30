Erzurumspor FK - Eyüpspor: 0-1

ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Akıncık, Ali Can alp
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ, Orhan Ovacıklı, (Dk. 90+3 Celal) Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan, Estrella, Hasek, Shala, (Dk. 87 Sefa), Rosheuvel, (Dk. 74 Batuhan), Eren, Olanare (Dk. 90+3 Özgür)
EYÜPSPOR: Harun, Murat Uçar, Alpaslan, Fethi, Ömer Bayram, Sinan, Taşkın, Ahmet Ildız (Dk. 89 Mete Demir), Cenk Ahmet, (Dk. 58 Sekidika), Babel, Eze, (Dk. 71. Pa Dibba)
GOLLER: Dk. 90+4 Mete Demir (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Eren Tozlu (Erzurumspor FK) Mete Demir (Eyüpspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Erzurumspor, evinde Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
11'inci dakikada Murat Uçar´ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte vuran Babel´in şutu az farkla auta çıktı.
33'üncü dakikada Eyüpspor gole çok yaklaştı. Babel´in yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutu kaleci Göktuğ son anda kornere çeldi.
37'nci dakikada Erzurumspor maçın başından bu yana ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Ömer Bayram ve Orhan Ovacıklı´nın hava topu mücadelesinde seken top Shala´nın önüne düştü. Shala´nın sağ çaprazdan yaptığı sert şut, direğin yakınından auta çıktı.
ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
86'ncı dakikada savunmanın arkasına sarkan Pa Dibba kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Pa Dibba´nın vuruşunda Göktuğ gole izin vermedi.
90+4'üncü dakikada Eyüpspor golü buldu. Murat Uçar´ın ara pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Mete Demir, şık bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşma Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-10-30 18:18:07
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