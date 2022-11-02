Erzurum'da 'Doğallığın Zarafeti' adlı ihram defilesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da 'Doğallığın Zarafeti' adlı ihram defilesi

DHA

Erzurum'da 'Doğallığın Zarafeti' adlı ihram defilesi


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)DOĞU kültüründe önemli yere sahip değerlerin unutulmaması için Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı, 'Doğallığın Zarafeti' adlı defilede 'ihram' olarak bilinen koyun yününden yapılan kıyafetler tanıtıldı. Defilede mankenlik yapan üniversite öğrencisi Zambiyalı Penelope Chama Bwalya, "Tatilde ülkeme gittiğimde bu kıyafetlerden götürüp orada tanıtımını yapacağım" dedi. 
Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen defileyi protokol ve çok sayıda davetli izledi. Defile öncesi sahnede ihramın nasıl işlendiği ve örüldüğü canlandırıldı. Defile öncesi bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ihramın muhteşem bir giysi ve tamamen organik olduğunu belirterek, şunları söyledi:
 "Bu defilede 26 ihram kıyafeti özgün şekilde tasarlanarak üretildi. Tamamen koyun yününden elde edilen ve geleneksel bir dokuma olan ehramın orijinal 4 rengi var. Standart renklerin dışında yöremizde yetişen bitkilerden faydalanıp ehramı doğanın renkleriyle buluşturmak ve yüz ipliklerinin doğal renkleriyle renklendirerek hem ehram skalasını genişletmek hem de günümüz gençlerinin de kullanabileceği modern koleksiyon yapmayı amaçlıyoruz. Geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmak düsturuyla yöresel kumaş olan ehramı günümüze uyarlamış olduk. Coğrafi işaretli ehramın daha geniş kitlelere duyurulması için düzenlenen bu defile, şehrimiz için de büyük önem arz ediyor. Bu proje şehrimizin tarihi ve kültürünün devamlılığını ortaya koyacak ve yöreye özgü değer olan ehramın yeni renkleriyle birçok alanda yer almasına vesile olacaktır. İlkini Erzurum'da yaptığımız bu defileyi birçok şehrimizde düzenleyerek ihramı tanıtacağız."
Yöresel müzik eşliğinde Atatürk Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 13'ü kadın 21 öğrenci tarafından 26 çeşit ihramlı giysinin tanıtımı yapıldı. İhramdan dokunan yelek, etek, takım elbise, pantolon, kravat gibi ürünler büyük beğeni topladı. Defilenin sonunda Türk Bayrağı kostümü ile sahneye çıkan üniversiteli manken izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.
Defilede mankenlik yapan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Zambiyalı Penelope Chama Bwalya, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Erzurum'un yöresel kıyafeti olan ihramı çok beğendiğini belirten Bwalya, "Tatilde ülkeme gittiğimde bu kıyafetlerden götürüp orada tanıtımını yapacağım" diye konuştu.
Yaklaşık 1 saat süren defileyi davetliler tarafından beğenildi. Bir davetli, "Yöre kadınlarının örtünmek için de kullandığı ehram, farklı desen ve tasarımlarıyla muhteşem olmuş. Yazın serin, kışın ise sıcak tutan ve tamamen organik olan ehramdan yapılan kıyafetler çok hoşumuza gitti. Ehramın modern bir hale getirilmesi güzel olmuş" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-11-02 10:42:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
YEREL HABERLER DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
Erzurum Valisi Memiş, KYK yurdunda kalan kız öğrencilerle yemekte buluştu:
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, KYK yurdunda kalan kız ...
Erzurum'da "Doğallığın Zarafeti" adlı "ehram" defilesi yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da "Doğallığın Zarafeti" adlı "ehram" ...
Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla 2 işçi ...
Sağlıkçılar kanserde erken tanı için caddeyi süsleyip akademisyenlere tarama yaptı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar kanserde erken tanı için caddeyi süsleyip ...
Cirit müsabakasında korkutan kaza
YEREL HABERLER Cirit müsabakasında korkutan kaza
(Görüntülü) TKYD BAŞKANI SAKA KURUMSALLIKLA İLGİLİ MACERAYA BİR AN EVVEL BAŞLAMAMIZ LAZIM
YEREL HABERLER (Görüntülü) TKYD BAŞKANI SAKA KURUMSALLIKLA İLGİLİ ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Erzincan'da ...
Erzurum'da gençler kırsaldaki minik öğrenciler için bileklik tasarladı
YEREL HABERLER Erzurum'da gençler kırsaldaki minik öğrenciler için ...
Erzurum'da "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum'da "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Uluslararası Sanatçılar Platformu Derneğinden yönetmen Alper'e "kınama"
YEREL HABERLER Uluslararası Sanatçılar Platformu Derneğinden ...
Togg'un renklerinden birine "Oltu" ismi verilmesi Erzurumluları mutlu etti
YEREL HABERLER Togg'un renklerinden birine "Oltu" ismi verilmesi ...
Erzurum'da AVM'deki iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da AVM'deki iş yerlerinden hırsızlık yapan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.