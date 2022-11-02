Erzurum'da 'Doğallığın Zarafeti' adlı ihram defilesi



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)DOĞU kültüründe önemli yere sahip değerlerin unutulmaması için Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı, 'Doğallığın Zarafeti' adlı defilede 'ihram' olarak bilinen koyun yününden yapılan kıyafetler tanıtıldı. Defilede mankenlik yapan üniversite öğrencisi Zambiyalı Penelope Chama Bwalya, "Tatilde ülkeme gittiğimde bu kıyafetlerden götürüp orada tanıtımını yapacağım" dedi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen defileyi protokol ve çok sayıda davetli izledi. Defile öncesi sahnede ihramın nasıl işlendiği ve örüldüğü canlandırıldı. Defile öncesi bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ihramın muhteşem bir giysi ve tamamen organik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu defilede 26 ihram kıyafeti özgün şekilde tasarlanarak üretildi. Tamamen koyun yününden elde edilen ve geleneksel bir dokuma olan ehramın orijinal 4 rengi var. Standart renklerin dışında yöremizde yetişen bitkilerden faydalanıp ehramı doğanın renkleriyle buluşturmak ve yüz ipliklerinin doğal renkleriyle renklendirerek hem ehram skalasını genişletmek hem de günümüz gençlerinin de kullanabileceği modern koleksiyon yapmayı amaçlıyoruz. Geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmak düsturuyla yöresel kumaş olan ehramı günümüze uyarlamış olduk. Coğrafi işaretli ehramın daha geniş kitlelere duyurulması için düzenlenen bu defile, şehrimiz için de büyük önem arz ediyor. Bu proje şehrimizin tarihi ve kültürünün devamlılığını ortaya koyacak ve yöreye özgü değer olan ehramın yeni renkleriyle birçok alanda yer almasına vesile olacaktır. İlkini Erzurum'da yaptığımız bu defileyi birçok şehrimizde düzenleyerek ihramı tanıtacağız."

Yöresel müzik eşliğinde Atatürk Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 13'ü kadın 21 öğrenci tarafından 26 çeşit ihramlı giysinin tanıtımı yapıldı. İhramdan dokunan yelek, etek, takım elbise, pantolon, kravat gibi ürünler büyük beğeni topladı. Defilenin sonunda Türk Bayrağı kostümü ile sahneye çıkan üniversiteli manken izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Defilede mankenlik yapan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Zambiyalı Penelope Chama Bwalya, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Erzurum'un yöresel kıyafeti olan ihramı çok beğendiğini belirten Bwalya, "Tatilde ülkeme gittiğimde bu kıyafetlerden götürüp orada tanıtımını yapacağım" diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren defileyi davetliler tarafından beğenildi. Bir davetli, "Yöre kadınlarının örtünmek için de kullandığı ehram, farklı desen ve tasarımlarıyla muhteşem olmuş. Yazın serin, kışın ise sıcak tutan ve tamamen organik olan ehramdan yapılan kıyafetler çok hoşumuza gitti. Ehramın modern bir hale getirilmesi güzel olmuş" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-11-02 10:42:55



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