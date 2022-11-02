16 yıl önceki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Aşkale ilçesinde 16 yıl önce kaybolan Recep Akpınar'ı (27) borç meselesi yüzünden öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Mehmet Göktürk (53) ile Necmi Acar (52) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aşkale ilçesinde 31 Ağustos 2006'da kaybolan Recep Akpınar, o dönem yapılan aramalarda bulunamadı. Akpınar için 24 Aralık 2010 ila 7 Ocak 2011 arasında yapılan ikinci soruşturmada da herhangi bir suç unsuru elde edilemedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Akpınar'ın dosyasını geçen yıl yeniden incelemeye aldı. Özel ekibin 6 ay boyunca yaptığı araştırmada, Recep Akpınar'ın kaybolmadan bir gün önce Mehmet Göktürk ve Necmi Acar ile görüştüğünü belirledi. Özel ekip, 16 Mayıs 2022de 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Mehmet Göktürk, polise verdiği ilk ifadesinde Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi Acar ile öldürerek gömdüklerini ve yerine gösterebileceğini söyledi. Mehmet Göktürk'ün yer göstermesiyle Kop Dağı eteklerinde kazı yapıldı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramada, Recep Akpınar'a ait olabileceği değerlendirilen bulgu ve deliller toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Göktürk ile Necmi Acar ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SANIKLAR HAKKINDA TEKNİK TAKİP YAPILMIŞ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı´nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianamede, Mehmet Göktürk'ün Necmi Acar ile birlikte Akpınar'ı öldürdüklerini itiraf ettiği, yapılan kazıda insan kemikleri, ayakkabı ve tişört gibi bir kısım materyaller ele geçirildiği belirtildi. Ayakkabının Akpınar'ın kardeşi tarafından teşhis edildiği, DNA incelemesi için Akpınar'ın kardeşinden alınan kan örnekleriyle kazıda ele geçen materyallerin incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderildiği ifade edildi. Hazırlanan raporda, kemiklerin Akpınar'a ait olduğunun kesinleştiği ve silahla başına ateş edilmesi sonucu öldüğü ifade edildi.

BORCU ÖDEYEMEYİNCE ÖLDÜRME PLANI YAPTILAR

Sanıkların Akpınar'a borçlarının olduğu, borcun vadesi yaklaşırken parayı ödeyecek ekonomik güçlerinin olmaması nedeniyle olaydan 3-4 gün önce Akpınar'ı öldürme konusunda fikir birliğine vardıklarının kaydedildiği iddianamede, sanıkların soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen av tüfeği ile fişekleri bir yerden satın aldıkları, bu eşyaları Necmi Acar'ın olayda kullanılan arabasının arka koltuğuna yerleştirdikleri ve bu şekilde Akpınar'ı öldürme konusunda plan kurduklarının anlaşıldığı belirtildi.

Olay tarihinde kent merkezinde çay ocağında buluşan sanıkların, Aşkale ilçesinde akrabalarından para bulup borçlarını kapatacaklarını söyleyerek Recep Akpınar'ı kandırdıkları ifade edilen iddianamede, hep birlikte Necmi Acar'ın aracıyla Aşkale'ye doğru yola çıktıkları ve aracı Akpınar'ın kullandığı belirtildi. Sanıkların olayın gerçekleştiği yere gidebilmek adına 'Kapıkale köyüne gidelim' beyanı üzerine Akpınar'ın aracı bu köye doğru sürdüğü belirtilen iddianamede, olayın kabul edilen oluş şekliyle şu şekilde gerçekleştiği bilgisi yer aldı:

"Yol üzerinde ıssız bir yerde sanıkların tuvalet ihtiyacını bahane ederek Recep'in arabayı durdurmasını sağladıkları, arabadan inerek konuşma yaptıkları, binmelerinin ardından Necmi Acar'ın arka koltuğa bakarak işaret vermesi üzerine Mehmet Göktürk'ün daha önceden koydukları atışa hazır vaziyetteki tüfeği alarak Akpınar'ın kafasına ateş edip öldürdüğü, Necmi Acar'ın aracı durdurup indiği ve Akpınar'ı aracın birkaç metre yakınına sürüklediği, sanıkların yaptıkları plan doğrultusunda Necmi Acar'ın cesetle birlikte Mehmet Göktürk'ü olay yerinde bırakarak aracı alıp gittiği, sonrasında araçtaki iz ve emareleri temizlediği, Mehmet Göktürk'ün ise Akpınar'ın cesedini yoldan yaklaşık 650 metre kadar sürüklediği ve dere yatağındaki bir çukurun içerisine gömdüğü kabul olunmuştur."

Sanıklar hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğuna kanaat getirilen iddianamede, Mehmet Göktürk ve Necmi Acar'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-11-02 17:41:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.