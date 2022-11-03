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Ciritte 'joker' ata çipli önlem

DHA

Ciritte 'joker' ata çipli önlem


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 1'inci Lig maçları devam ediyor. Federasyon, karşılaşmalarda 'joker' at kullanımının önüne geçmek için çipli önlem aldı. Müsabaka öncesi hakemler, cihazla atların boyun derisi altında bulunan çipleri tek tek kontrol ediyor.
Hafta sonları Erzurum cirit sahasında düzenlenen müsabakalara 8'i Uşak, 7'si Erzurum ve biri de Sivas'tan olmak üzere toplam 16 takım katılıyor. Geleneksel spor dalları arasında en popüler olan ata sporu ciriti sevenler tribünleri dolduruyor. Federasyon, zevkli ve heyecanlı geçen müsabakalarda 'joker' at kullanımının önüne geçmek için çip uygulaması getirdi. Hakemler maç öncesi ellerindeki cihazla atların boyun kısmındaki deri altına yerleştirilen çipleri kontrol ederek kimlik tespiti yapıyor.
'HER ATIN KİMLİĞİ VAR'
Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, 16 takım içerisinden çıkacak olan en başarılı 4 takımın şampiyonluk için mücadele edeceğini söyledi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'ndan ayrılarak, Atlı Spor Dalları Federasyonu'nu kurduklarını belirten Bekiroğlu şunları söyledi:
"Erzurum'da 1'inci Lig müsabakaları oynanıyor. Halkımızın ata sporu cirite karşı büyük bir ilgisi var. Oynanan maçlar bir futbol maçı kadar ilgi görüyor. Birinci ligde16 takım var. 8'i Uşak, 7'si Erzurum ve biri de Sivas'tan. Erzurum'dan, sonra Uşak'ta son grup maçları yapılacak. 16 takım içerisinden çıkacak olan en başarılı 4 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Şu anda 1500'ün üzerinde atımız ve çok sayıda aktif olmayan kulüplerimiz mevcut. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'ndan ayrılarak Atlı Spor Dalları Federasyonu'nu kurduk. Federasyonumuz bundan sonra daha çok faaliyet içerisinde yer alacak. Sadece ligler, yöresel festivaller değil bu sporun Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşması ve yapılması için gerek yerel yönetimlerle gerekse devlet destekli projelerimizi artıracağız. İl ya da federasyon maçlarına katılan atların tamamı çipli. Her atın kimliği var. Sporcu atından başka bir atı burada koşturamaz. Çipler sayesinde, hangi atın aşısının olup olmadığı, yarışıp yarışamayacağı gibi bilgiler bulunmakta. Maç öncesi sporcular gibi atlara da kimlik kontrolü yapıyoruz." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Atların çiplerinin kontrol edilmesi
-Sporculara cirit dağıtılması
-Saygı duruşu sırasında genel ve detay görüntüler
-Cirit müsabakasından detaylar
-Sporcunun hakemle tartışması
-Atlı Sporlar Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ile röp DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-11-03 13:39:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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