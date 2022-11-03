'Yağmur simülasyonlarıyla şehirlerde hangi alanlarda sel baskını olabileceğini tahmin etmeye başladık'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Yağmur simülasyonlarıyla şehirlerde hangi alanlarda sel baskını olabileceğini tahmin etmeye başladık'

DHA

'Yağmur simülasyonlarıyla şehirlerde hangi alanlarda sel baskını olabileceğini tahmin etmeye başladık'


Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)-ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa, şehirlerde yağmur simülasyonları yapmaya başladıklarını belirterek, "Yağmur simülasyonları ile şehirlerimizde hangi alanlarda sel baskını olabileceğini şu anda tahmin etmeye başladık" dedi. 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından 'Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi' düzenlendi. Merkez Yakutiye ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa, Türkiye'nin akıllı şehir çalışmaları kapsamında dünyadan geride olmadığını söyledi. Kısa, "Akıllı şehir kapsamında dünyadaki çalışmalara baktığımızda ülkemizin hiç de geride olmadığını bildirmek istiyorum. Şu anda hem Türk Devletleri Teşkilatı hem de D-8 ülkeleri ile ilgili bütün akıllı şehir çalışmalarında öncülük yapmak üzere hareket ediyoruz. Aynı zamanda da kendi ülkemizdeki kentsel bütün alanlarda bu akıllı şehir stratejilerini geliştirmek, dönüştürmek için de aktif rol almaktayız. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla şehir endekslerini oluşturduk. Birkaç yıldır şehirlerimizi izliyoruz. Bu kentsel dönüşüm alanları olsun, yeni hizmetleri olsun hepsini takip ediyoruz akıllı şehir endeksleri ile de birlikte bu dönüşümün hangi aşamada olduğunu şu anda belirledik. Önümüzdeki dönemlerde de birkaç ay içinde de bunlarla ilgili bir rapor hazırlayıp sizlere aktarmış olacağız" dedi.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak da özellikle kentlerde ki akıllı şehir çalışmalarında her türlü imkanı yerel yönetimlere de aktarmaya başladıklarını belirten Kısa, şunları söyledi:
"Yerel yöneticilerimizin akıllı şehir stratejilerini yapmalarını sağlıyoruz. Bunların dışında insan kaynakları yetkinliklerini artırmak üzere hareket ediyoruz. Kente ait olan verileri de standart bir şekilde hazırlamalarını aynı zamanda da sisteme entegre etmeleri için çaba harcıyoruz. Şu anda 300'e yakın kamu hizmetinin teknolojik dönüşümü için çözümler üretilmeye başlandı. Özellikle kentsel dönüşüm faaliyetlerinde de önemsediğimiz şeylerden bir tanesi bunun bir fırsat olduğu. Çünkü mevcut sistemin içinde bir şehirdeki hizmeti sunmak belki sıkıntı olabilir ama kentsel dönüşümü yaptığımızda artık bunu da yavaş yavaş akıllı sistemlerle dijital teknolojilerle birleştirerek bu imkanları da vatandaşlarımıza aktarmış olacağız. Biz şu anda bu kapsamda özellikle İstanbul'da Esenler bölgesinde, Sakarya'da ulaşım projesi ile Malatya'da da yol verilerini izlemek üzere harekete geçtik. Bunlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Şehirlerimizdeki hava kalitesini izliyoruz. Planlarımızın tümünü sistemlerimizi aktardık. Önemli şeylerden bir tanesiydi. Son zamanlarda gayrimenkul değerleme ile ilgili altyapı hazırlıyoruz. Şehirlerimizdeki temel atlıklarımız da oluşturduk. Özellikle ülkemizdeki değişimleri izlemek üzere 6 aylık periyotlarla bütün ülkeyi, aylık periyotlarla da şehirlerimizi izlemeye başladık uydu görüntüleriyle. Bu çok önemli bir şey, değişimleri çok rahat izliyoruz."
YAĞMUR SİMÜLASYONLARI
 Dünyadaki bütün ülkelerin daha yeni yeni başlattığı dijital şehir ikizleri uygulamasının Türkiye'de bitmiş durumda olduğunu kaydden Kısa, "Şu anda 81 ilimizde yaklaşık bin 300'e yakın ilçe merkezimizde dijital şehir ikizlerini tamamladık. Binalardaki tüm değişimleri de izlemeye başladık. Dijital şehir ikizlerimizle analizleri çok rahat yapabiliyoruz. Şu anda tüm şehirlerimizde yağmur simülasyonları yapıyoruz. Yağmur simülasyonları ile birlikte şehirlerimizde hangi alanlarda sel baskını olabileceğini tahmin etmeye başladık. Bunların dışında metaverse ortamları içinde hazırlıklar yapıyoruz. Gençlerimizin de artık metaverse dünyasına dijital şehir ikizleriyle girmelerini bekliyoruz. Bizlerin şu anda özellikle kentsel dönüşüm projelerinde, şehirlerimizin planlamalarında bu üç boyutlu dijital şehirlerimizi, dijital ikizlerimizi de kullanmak üzere davet ediyoruz. Bunun içinde hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl fikir maratonu düzenleyeceğiz. İnşallah tüm gençlerimiz gelecekler ile ilgili bütün hayallerini bu sistemin içine aktaracaklar" diye konuştu.
ERZURUM'UN DİJİTAL İKİZİNİ İZLETTİ
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Kısa, konuşmasının son bölümünde tamamladıkları Erzurum'un dijital ikizini davetlilere izletti. Hınıs ilçe merkezinde yaptıkları çalışmayı gösterdikten sonra Erzurum'daki görüntüleri ekrana yansıtan Kısa, görüntülerin Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden izlenebileceğini söyledi.   'Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Vali Okay Memiş de kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmaları anlattı.
 Zirve, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığı sunumlarla devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-11-03 16:15:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi" toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum'da "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı ...
Bağışçı bulamayınca 1992'de Hindistan'da böbrek nakli olan emekli öğretmenden duyarlılık çağrısı
YEREL HABERLER Bağışçı bulamayınca 1992'de Hindistan'da böbrek nakli ...
Ciritte 'joker' ata çipli önlem
YEREL HABERLER Ciritte 'joker' ata çipli önlem
Erzurum'da Okullar Arası Kros İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da Okullar Arası Kros İl Birinciliği ...
Erzurum'da bakıma muhtaç vatandaşların tüm ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Erzurum'da bakıma muhtaç vatandaşların tüm ...
(Görüntülü) CİRİTTE &#039;JOKER&#039; ATA ÇİPLİ ÖNLEM
YEREL HABERLER (Görüntülü) CİRİTTE 'JOKER' ATA ÇİPLİ ...
Ciritte 'joker' ata çipli önlem
YEREL HABERLER Ciritte 'joker' ata çipli önlem
(Görüntülü) 16 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN SANIKLARINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 16 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN SANIKLARINA ...
16 yıl önceki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER 16 yıl önceki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış ...
Erzurum'da yangın sonucu bir evin tandırı ve çatısında hasar oluştu
YEREL HABERLER Erzurum'da yangın sonucu bir evin tandırı ve ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum kırsalındaki mahallerde sonbahar renkleri hakim oldu
YEREL HABERLER Erzurum kırsalındaki mahallerde sonbahar renkleri ...
Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla yaralanan işçinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla ...
Erzurum'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi ...
(Görüntülü)ERZURUM&#039;DA &#039;DOĞALLIĞIN ZARAFETİ&#039; ADLI İHRAM DEFİLESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERZURUM'DA 'DOĞALLIĞIN ...
Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut olacak
YEREL HABERLER Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları ...
(Görüntülü) DAG&#039;IN AYNALARI YERLEŞTİRİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DAG'IN AYNALARI YERLEŞTİRİLİYOR
Erzurum'da 'Doğallığın Zarafeti' adlı ihram defilesi
YEREL HABERLER Erzurum'da 'Doğallığın Zarafeti' adlı ihram defilesi
DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
YEREL HABERLER DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
Erzurum Valisi Memiş, KYK yurdunda kalan kız öğrencilerle yemekte buluştu:
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, KYK yurdunda kalan kız ...
Erzurum'da "Doğallığın Zarafeti" adlı "ehram" defilesi yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da "Doğallığın Zarafeti" adlı "ehram" ...
Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla 2 işçi ...
Sağlıkçılar kanserde erken tanı için caddeyi süsleyip akademisyenlere tarama yaptı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar kanserde erken tanı için caddeyi süsleyip ...
Cirit müsabakasında korkutan kaza
YEREL HABERLER Cirit müsabakasında korkutan kaza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.