'Yağmur simülasyonlarıyla şehirlerde hangi alanlarda sel baskını olabileceğini tahmin etmeye başladık'

Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)-ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa, şehirlerde yağmur simülasyonları yapmaya başladıklarını belirterek, "Yağmur simülasyonları ile şehirlerimizde hangi alanlarda sel baskını olabileceğini şu anda tahmin etmeye başladık" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından 'Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi' düzenlendi. Merkez Yakutiye ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa, Türkiye'nin akıllı şehir çalışmaları kapsamında dünyadan geride olmadığını söyledi. Kısa, "Akıllı şehir kapsamında dünyadaki çalışmalara baktığımızda ülkemizin hiç de geride olmadığını bildirmek istiyorum. Şu anda hem Türk Devletleri Teşkilatı hem de D-8 ülkeleri ile ilgili bütün akıllı şehir çalışmalarında öncülük yapmak üzere hareket ediyoruz. Aynı zamanda da kendi ülkemizdeki kentsel bütün alanlarda bu akıllı şehir stratejilerini geliştirmek, dönüştürmek için de aktif rol almaktayız. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla şehir endekslerini oluşturduk. Birkaç yıldır şehirlerimizi izliyoruz. Bu kentsel dönüşüm alanları olsun, yeni hizmetleri olsun hepsini takip ediyoruz akıllı şehir endeksleri ile de birlikte bu dönüşümün hangi aşamada olduğunu şu anda belirledik. Önümüzdeki dönemlerde de birkaç ay içinde de bunlarla ilgili bir rapor hazırlayıp sizlere aktarmış olacağız" dedi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak da özellikle kentlerde ki akıllı şehir çalışmalarında her türlü imkanı yerel yönetimlere de aktarmaya başladıklarını belirten Kısa, şunları söyledi:

"Yerel yöneticilerimizin akıllı şehir stratejilerini yapmalarını sağlıyoruz. Bunların dışında insan kaynakları yetkinliklerini artırmak üzere hareket ediyoruz. Kente ait olan verileri de standart bir şekilde hazırlamalarını aynı zamanda da sisteme entegre etmeleri için çaba harcıyoruz. Şu anda 300'e yakın kamu hizmetinin teknolojik dönüşümü için çözümler üretilmeye başlandı. Özellikle kentsel dönüşüm faaliyetlerinde de önemsediğimiz şeylerden bir tanesi bunun bir fırsat olduğu. Çünkü mevcut sistemin içinde bir şehirdeki hizmeti sunmak belki sıkıntı olabilir ama kentsel dönüşümü yaptığımızda artık bunu da yavaş yavaş akıllı sistemlerle dijital teknolojilerle birleştirerek bu imkanları da vatandaşlarımıza aktarmış olacağız. Biz şu anda bu kapsamda özellikle İstanbul'da Esenler bölgesinde, Sakarya'da ulaşım projesi ile Malatya'da da yol verilerini izlemek üzere harekete geçtik. Bunlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Şehirlerimizdeki hava kalitesini izliyoruz. Planlarımızın tümünü sistemlerimizi aktardık. Önemli şeylerden bir tanesiydi. Son zamanlarda gayrimenkul değerleme ile ilgili altyapı hazırlıyoruz. Şehirlerimizdeki temel atlıklarımız da oluşturduk. Özellikle ülkemizdeki değişimleri izlemek üzere 6 aylık periyotlarla bütün ülkeyi, aylık periyotlarla da şehirlerimizi izlemeye başladık uydu görüntüleriyle. Bu çok önemli bir şey, değişimleri çok rahat izliyoruz."

YAĞMUR SİMÜLASYONLARI

Dünyadaki bütün ülkelerin daha yeni yeni başlattığı dijital şehir ikizleri uygulamasının Türkiye'de bitmiş durumda olduğunu kaydden Kısa, "Şu anda 81 ilimizde yaklaşık bin 300'e yakın ilçe merkezimizde dijital şehir ikizlerini tamamladık. Binalardaki tüm değişimleri de izlemeye başladık. Dijital şehir ikizlerimizle analizleri çok rahat yapabiliyoruz. Şu anda tüm şehirlerimizde yağmur simülasyonları yapıyoruz. Yağmur simülasyonları ile birlikte şehirlerimizde hangi alanlarda sel baskını olabileceğini tahmin etmeye başladık. Bunların dışında metaverse ortamları içinde hazırlıklar yapıyoruz. Gençlerimizin de artık metaverse dünyasına dijital şehir ikizleriyle girmelerini bekliyoruz. Bizlerin şu anda özellikle kentsel dönüşüm projelerinde, şehirlerimizin planlamalarında bu üç boyutlu dijital şehirlerimizi, dijital ikizlerimizi de kullanmak üzere davet ediyoruz. Bunun içinde hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl fikir maratonu düzenleyeceğiz. İnşallah tüm gençlerimiz gelecekler ile ilgili bütün hayallerini bu sistemin içine aktaracaklar" diye konuştu.

ERZURUM'UN DİJİTAL İKİZİNİ İZLETTİ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Kısa, konuşmasının son bölümünde tamamladıkları Erzurum'un dijital ikizini davetlilere izletti. Hınıs ilçe merkezinde yaptıkları çalışmayı gösterdikten sonra Erzurum'daki görüntüleri ekrana yansıtan Kısa, görüntülerin Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden izlenebileceğini söyledi. 'Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Vali Okay Memiş de kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Zirve, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığı sunumlarla devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-11-03 16:15:33



