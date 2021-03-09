Erzurum, Kars ile Erzincan'da kardan kapanan 827 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı

AA

Bu illerde ulaşımın sağlanamadığı yerleşim birimlerinin yollarında ekiplerce dün kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yoğun çalışma yürütüldü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele, Kars ve Erzincan İl Özel idareleri ekiplerinin yoğun mesaisi sonucunda, kapalı 898 köy ve mahalle yolundan 827'si tekrar ulaşıma açıldı.

Yollarda halen genişletme çalışması yapan ekipler, kapalı 71 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.