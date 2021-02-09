Kaybolan kişi dağlık arazide ölü bulundu

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Selim Ayaz'ın, dün evine geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu.İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Tortum Belediyesi ekiplerinin de katılımıyla dün başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.Selim Ayaz'ın cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince mahalleden 5 kilometre uzaklıkta dağlık arazide bulundu.Olay yerindeki incelemenin ardından Ayaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Tortum Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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