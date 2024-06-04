Erzurum-Rize sınırındaki zirveler doğaseverleri bekliyor

Doğanın derin sessizliğinin eriyen kar sularıyla bozulduğu zorlu, maceralı ve keyifli bir yolculuğun ardından ulaşılan bölge, ziyaretçilerine dağcılık sporunun yanı sıra iklim şartları ve doğal güzellikleriyle trekking ile kamp için uygun ortamlar vadediyor.