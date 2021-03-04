Erzurum Teknik Üniversitesi, Huawei'in akademik partneri oldu

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ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen başvuru üzerine ETÜ, Huawei'in akademik partneri (ICT Academy) olmaya hak kazandı.

Bilgisayar mühendisliği bölümündeki akademisyenlere bulut sistemleri, yapay zeka, 5G teknolojisi, ağ ve güvenlik teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri ve bütünleşik iletişim hizmetleri de dahil olmak üzere birçok yeni nesil bilgi teknolojisini entegre edecek Huawei, bu kapsamda vereceği eğitim ve bilgi aktarımının ardından başarılı olanlara sertifika vererek kursiyerlerin Huawei eğitmeni olmalarını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, projenin, teori ve pratik uygulamaları barındırması açısından önemli olduğunu söyledi.

Projenin öğretim üyeleri ile öğrencilere katkısı olacağını aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

"Öğrencilere kaliteli ve güncel eğitim materyallerinin sağlanacağı bu eğitim programları hem teorik hem de pratik uygulamaları barındırması ve öğrencileri iş yaşamına hazırlaması açısından büyük önem taşıyor. Sektörde oldukça prestijli olarak kabul edilen bu eğitim programları sonunda verilecek sertifikalar hem eğitim alacak akademisyenler hem de öğrencilerin kariyer hedefleri için çok faydalı olacak. Girişimlerinden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ederek, projenin ETÜ için hayırlı olmasını diliyorum."