Pir Ali Baba'nın başlattığı geleneğin bugün de devam ettiğini anlatan Çiftçi, "13 Aralık'ta başlayan hatimlerimizi 17 Ocak'ta tamamlayacağız. Pir Ali Baba'nın 500 yıl önce başlattığı bu kutlu gelenekte yılın son 18 gününü hatimlerle uğurlayacağız ve 2025 yılının ilk 15 gününü hatimlerle karşılayacağız. Şehrimiz, manevi zırha bürünecek. Alvarlı Efe'nin gazelinde ifade ettiği gibi 'Hafızları binbir hatim okurlar, Nur-i Kur'an enharına akarlar, Nüzul-i merhamet-gahe bakarlar, Mevla'ya emanet olsun Erzurum'" dedi.