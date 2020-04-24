Erzurum'un kadayıf dolması ramazanda sofraları tatlandıracak

AA

Ramazanda zengin fakir fark etmeden herkesin evinde yapılan, restoranlardan gerek telefonla gerekse internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerinden sipariş edilebilen kadayıf dolması, bu yıl da "11 ayın sultanı"nda iftar sofralarını süsleyecek.Erzurum'un yöresel lezzet ustaları, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden kadayıf dolmasını, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ramazanda da kuryelerle servis edecek.- Hünerli ustaların elinde özenle hazırlanıyorTel tel kadayıfın içine ceviz konulup sarılmasının ardından yumurtaya bulanıp kızartılan, daha sonra soğuk şerbete batırılan dolmalar, ustalar tarafından dezenfeksiyon yapılmış ortamlarda hazırlanıyor.İçindeki bu malzemeler nedeniyle tok tuttuğu, enerji verdiği bilinen ve siparişlerle özellikle ramazanlarda satışı 2-3 kat artan kadayıf dolması, Erzurum dışında müşterilere kargo aracılığıyla ulaştırılıyor.Cağ kebabı ve kadayıf dolması restoranı sahibi Şakir Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadayıf dolmasının Erzurum'un olmazsa olmaz lezzetleri arasında bulunduğunu söyledi.Kadayıf dolmasının Osmanlı'dan kalan önemli bir tatlı olduğunu anlatan Aktaş, şöyle konuştu:"Erzurum'un iftarlarında kadayıf dolması, ayran aşı ve kıyma olmazsa olmaz. İnsanlar her sene ramazanda burada iftarlarını yapardı ama bu virüsten dolayı evlerinde kaldılar. Ramazan yaklaştı ve bu tatlıya rağbet çok büyük. Ciddi şekilde tatlı siparişi oluyor. Tatlıyı halkımıza en iyi şekilde sunarak taze taze göndereceğiz. Yeter ki insanımız evlerinde kalmaya devam etsin, biz onlara tatlılarını götürürüz."Kadayıf dolması ustası Volkan Yılmaz da bu tatlının atalarından kalan bir lezzet olduğunu dile getirerek, "Virüs nedeniyle halkımız 'Kadayıf dolmasının üretiminde sıkıntı olur mu?' diye endişe yaşadı. İnsanlarımızın ramazanda kadayıf dolmasına ne kadar düşkün olduğunu biliyoruz. Yeter ki halkımız evlerinde kalsın, biz titiz şekilde pişirip evlerine kadar götürürüz." dedi.