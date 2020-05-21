Erzurum'un

AA

Vali Okay Memiş, kent merkezine 54 kilometre uzaklıktaki ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Zökün Gölü'nde bulunan 6 yüzen adalarda başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzen adaların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesinin ortaklaşa yapacağı çalışmayla ülke ve kent turizmine kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün iş makineleriyle adalarda hummalı çalışma yürüttüğünü aktaran Memiş, yüzen adalara kadar tur otobüslerinin rahatlıkla gidebileceği yolun bitirildiğini, asfaltının da kısa sürede yapılacağını belirtti.Yüzen adalardaki projeyi Valiliğin yanı sıra ilgili kuruluşlarla hayata geçireceklerini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:"Yüzen adalarda nefis bir doğal park, doğal yaşam alanı yapıyoruz. Hayalimiz, Türkiye'nin büyük tur firmalarının otobüslerinin Erzurum'dan gelerek burada araçlarını park edip gezmesi. Burada bir restoran ve kafe yapacağız, piknik alanları ve bungalov evler olacak. En az 200-300 kişi de istihdam edilecek. İstihdamı çok önemsiyoruz çünkü turizm demek, istihdam demek. Bu projelerin hayata geçtiğini hep beraber göreceksiniz."