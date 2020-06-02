Erzurum Valisi Memiş'ten kamu çalışanlarına maske ve sosyal mesafe uyarısı

AA

Tapu Kadastro Bölge ile İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerine ziyarette bulunan Memiş, burada çalışanlarla bir süre sohbet ederek, vatandaşlara karşı nezaketli davranılmasını istedi.

Kurum çalışanları ile vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyaran Memiş, el hijyenine de dikkat edilmesini tavsiye etti.

Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini anlatan Memiş, kurumlarda gördüğü maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Memiş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kontrollü sosyal hayatta geçiş süreci hakkında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Hijyenin önemine değinen Memiş, "Sosyal mesafeyi koruyup, mutlaka maske takacağız. Bu şekilde davrandığımız sürece inşallah bu zorlu süreci zarar görmeden kısa bir sürede atlatmış olacağız." dedi.

Memiş, daha sonra Gürcükapı semtinde bulunan kamu bankalarındaki tedbirleri de denetledi.