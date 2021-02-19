Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 aşısı yaptırıp vatandaşları aşı olmaya davet etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 aşısı yaptırıp vatandaşları aşı olmaya davet etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırıp vatandaşları da aşı olmaya davet etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 aşısı yaptırıp vatandaşları aşı olmaya davet etti
AA

Memiş, salgınla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesinde yaptırdı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve beraberindekilerle hastaneye gelen Memiş, aşı olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde şu ana kadar yaklaşık 45 bin kişiye Kovid-19 aşısı uygulandığını aktardı.

Aşıda herkesin sırasını beklemesi, sırası gelenin aşı olmaktan kaçınmaması gerektiğini anlatan Memiş, kendisinin de aşı için sırasını beklediğini söyledi.

Vali Memiş, salgını bitirmenin tek yolunun tedbirlere uymak ve kuralları yerine getirmekten geçtiğini hatırlattı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığının normalleşme takvimini açıklayacağına vurgu yapan Memiş, şöyle konuştu:

"İller bazında görülen vakalara göre düzenlemeye gidilecek. Erzurum olarak vatandaşlardan ricam kurallara uysunlar. Ben aşının ilk dozunu oldum, 28 gün sonra ikinci dozu olacağım ama kurallara uymaya devam edeceğim. İnsanların alınan kararlardan sıkıldığının farkındayız ama hepimiz için kurallara uymak zorundayız. Genel olarak vaka sayılarında düşüş var. Yeniden pik yapma ihtimaline karşı tedbirlere devam etmek zorundayız. Esnafımızı, ailemizi düşünerek tedbirlere mümkün olduğu kadar uyarsak salgını hep birlikte yeneriz. Bilim Kurulu ne diyorsa onu yapacağız. Vaka sayıları bu şekilde devam eder ve yükselmezse Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu şekilde değerlendiririz diye düşünüyorum."

- "Devletimizin kabul ettiği aşıya sonuna kadar güveniyorum"

Memiş, salgın sürecinde sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının özverili şekilde görevlerini yerine getirdiğine dikkati çekti.

Kovid-19'un görüldüğü tarihten bugüne gelinen süreçte elde edilen başarının devamının aşıyla mümkün olacağını anlatan Memiş, "Devletimizin kabul ettiği aşıya sonuna kadar güveniyorum. Bütün vatandaşlarımız duyarlılık gösterirse, normalleşme sürecinde Erzurum olarak pandemide ve pandemi genel durumuna baktığımızda güzel şeyler söyleyebiliriz. Aşılamada rakamlarımız biraz düşük. Şu an 45 bin seviyelerinde. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşıya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tortum Kaymakamı Okan Daştan da CoronaVac aşısının ilk dozunu Toplum Sağlığı Merkezinde yaptırdı.

Daştan, aşı olduktan sonra, herkesi aşı uygulamasından yararlanmaya davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME