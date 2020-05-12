Erzurum Valisi Okay Memiş'ten

AA

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurumlu sevilen ses sanatçısı İbrahim Erkal, vefatının üçüncü yılında sevenlerince unutulmadı.

Erkal'ın binlerce hayranı, seslendirdiği şarkıları duygu dolu sözlerle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Erzurum Valisi Memiş de Erkal'ı vefatının üçüncü yıl dönümünde yad ederek, eşi Filiz Erkal ile telefonda görüştü.

Telefonda Filiz Erkal'a İbrahim Erkal'ı rahmetle andığını söyleyen Memiş, "İbrahim Erkal hangi görüşten olursa olsun 7’den 70’e herkesin gönlüne taht kurmuş önemli bir sanatçı. Biz İbrahim Erkal'ın ismini hep yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Memiş, görüşme sonrası Erkal'ın Erzurum’un önemli bir değeri olduğunu belirterek, sanatının yanında Erkal'ın kişiliği ile de yerinin asla doldurulamayacağını vurguladı.

Yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptığını Erzurum'a gelmeden önce de Erkal'in şarkılarını severek dinlediğini anlatan Memiş, Erzurum'a gelince Erkal'ı herkesin sevdiğini bir kere daha anladığını sözlerine ekledi.