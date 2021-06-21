Ayaklarını yıkamak isterken boğuldu 0:00 / 0:00

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, çobanlık yapan 18 yaşındaki Onur Kaya, ayaklarını yıkamak istediği Aras Çayı'nda boğuldu. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ise, sulama kanalına düşerek yardım isteyen kişi kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, Erzurum’un Köprüköy ilçesinde ikamet eden ve çobanlık yapan 18 yaşındaki Onur Kaya, Aras Çayı'nda ayaklarını yıkarken suya düştü. Görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Pasinler İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye erleri ile arama çalışması başlattı. JAK ekibi çocuğun suya düştüğü yerde yaptığı aramada Onur Kaya'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ADANA'DA SULAMA KANALINDA HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Mavi Bulvarı civarındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir erkeğin yardım istediğini gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin sudan çıkardığı kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ölen kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.