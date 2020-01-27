AA

Erzurum ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor



- Erzurum'da soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu - Ağrı'da uluslararası taşımacılık yapan ve petrol istasyonlarında dinlenmeye çekilen çok sayıda tırın yakıt deposu dondu

Erzurum ve Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sabah saatlerinde vatandaşlar otomobillerini çalıştırmakta zorlandı. Bazıları da araçlarının üzerine battaniye örterek, soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı'da da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Dere, nehir ve şadırvanların buzlarla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyelerle önlem almaya çalışıyor.

Uluslararası taşımacılık yapan ve petrol istasyonlarında dinlenmeye çekilen çok sayıda tırın yakıt deposu dondu. Tır sürücüleri araçlarını çalıştırmak için altında ateş yakarak uzun süre bekledi.

Tır sürücülerinden Mutlu Çelik, havaların çok soğuk olduğunu, bu yüzden 4 gündür, donan aracını çalıştırmak için ateş yakıp beklediğini söyledi.

,Abdullah Söylemez