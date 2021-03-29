Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

AA

Erzurum'da, son günlerde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte bu nedenle 17 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

- Erzincan

Erzincan'da da kar ve tipi sebebiyle il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 3, Kemah'ta 2, Refahiye'de 6, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi ekipleri, söz konusu yolları ulaşıma açmak için 7 ekip olarak 8 greyder, 6 kepçe ve 3 bıçaklı kamyon ile çalışma yürütüyor.