Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatla beraber eğitim öğretimde de olumsuzluklara sebep oluyor. Ülke genelinde pek çok şehirden kar tatili haberi gelmesiyle Erzurum ve Kars'ta yaşayan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte tüm detaylar...