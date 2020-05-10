Erzurum ve Kars'ta 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

AA

Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirler çerçevesinde bir süre önce ülke geneline sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, saat 11.00 itibarıyla ilk defa sokağa çıkabildi.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Erzurum'da sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların genel kurallara uyup maske taktıkları görüldü. Söz konusu vatandaşlar, Yakutiye ve Havuzbaşı Kent Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı, evlerine yakın semtlerdeki marketlerden alışveriş yapıp parklarda dinlenme fırsatı buldu.

Vatandaşlardan 70 yaşındaki Yaşar Taşkıran, uzun bir aradan sonra dışarı çıkmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek "Temiz hava alıyoruz evde kilo aldım. Allah devletimize zeval vermesin. Bu bize bir uyarı bakın cemaatle namaz kılamıyoruz bu bizim için çok üzücü bir şey." dedi.

66 yaşındaki Mücahit Mesutgil ise şöyle konuştu:

"Devletimiz bizim sıhhatimiz için bizi evlerimizde oturttu. Şimdi de müsaade ettiler çıktık geziyoruz. Ramazan ayındayız güzel güzel ibadet edip orucumuzu tutuyoruz. Allah Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın noksanlığını vermesin çok güzel çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

72 yaşındaki Fatih Dengiz de koronavirüs salgınından kurtulmayı istediklerini ifade ederek gelecekte güzel günlerin olması temennisinde bulundu.

- Kars

Kars'ta ise Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, soğuk havaya rağmen Kars Kalesi eteklerindeki tarihi alanlar ile kent meydanında yürüyüş yaptı.

47 gün sonra dışarı çıkan Hüseyin Nurtepe, uzun bir süre sonra dışarı çıkmaya hasret kaldığını ifade ederek "47 gündür evdeyim hiç ayakkabımı giymedim, bugün dışarı çıktım, devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüse karşı iyi mücadele ediyoruz. Vatandaşlar evde kalsın, bu hastalık çok sıkıntılı, her an bulaşabilir. Sağlıkçılarımızdan da Allah razı olsun, çok mücadele veriyorlar." dedi.

72 yaşındaki Mehmet Koç ise evde zor zaman geçtiğini, kısıtlı olarak verilen izinle kendilerini dışarı attıklarını ifade etti.

Bu arada Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Meydanı'nda dışarı çıkan yaşlılara ücretsiz maske dağıttı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar Kovid-19 önlemleri dolayısıyla saat 15.00'te evlerine dönecek.

,Yunus Hocaoğlu