Erzurum ve Kars’ta lapa lapa kar yağdı

AA

Erzurum’da sanağın ardınan başlayan kar yağışı, kısa sürede il merkezini beyaza bürüdü.

Bina çatıları, ağaçlar ve araçların karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler de kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi’nde sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

Esat Şahin, Sarıkamış’a her zaman karın yakıştığını belirterek, "Burası Sarıkamış, kar ve kış uzun olur. Mayıs ayında da çok kar yağar, her zaman böyledir buralar. "dedi.