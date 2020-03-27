Erzurum’da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletmeye para cezası kesildi

AA

Erzurum’un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 işletmeye para cezası kesildiği bildirildi.

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 4 işletmenin, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterlerini belirleyen Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne aykırı hareket ettikleri belirlendi.

Söz konusu 4 işletmeye, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 10 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin sıkı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.