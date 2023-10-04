Erzurum'da saklı bir cennet: Bozburun Yarımadası
Erzurum'un saklı kalmış cennetlerinden Bozburun Yarımadası ziyaretçilerini adeta büyülüyor
Erzurum’dan Karadeniz’e geçiş güzergahı üzerinde bulunan Tortum Gölü ve yanı başındaki yarımada, bugünlerde görüntüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Tortum Gölü kenarında ve Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde bulunan Bozburun Yarımadası, suların azalmasıyla birlikte renkli manzaraları da beraberinde getiriyor.
MUTLAKA TURİZME KAZANDIRILMALI
Her mevsim farklı bir güzelliğe ve renklere bürünen Tortum Gölü, 8 kilometre uzunluğuyla ortalama bin metre genişliğiyle dikkat çekiyor. Göl ortasına kadar uzanan yarımada ise, kampçıları ve doğa gezginlerini cezbediyor.
Balıklı Mahallesi Muhtarı Selçuk Güner, köylerindeki yarımadanın ülkemizde az rastlanan özelliklere sahip olduğunu ifade ederek, "Buranın turizme kazandırılması ve değerlendirilmesi bizim için önemli. Şu anda burası keşfedilmeyi bekliyor. Bozburun Yarımadası birçok su sporuna elverişli. Dört mevsim buraya gelme ve kalma imkanı var" dedi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞELALESİ BURADAN DOĞUYOR
Tortum Gölü, Erzurum’un Uzundere ilçesi sınırlarında Tortum Çayı üzerinde 18. yüzyılda oluştu. Gölün denizden yüksekliği bin metre, derinliği yaklaşık 100 metre olduğu belirtiliyor.
Balıklı köyü yakınında ve göle uzanan yarımada ile gölün çevresindeki ağaçlı alanlar mesire yeri olarak kullanılıyor. Balıklı köyü önlerinde göle doğru uzanan Bozburun Yarımadası turistlerin ve kamp severlerin önemli uğrak yerlerinden birisi.
Tortum Gölü'nün güney ucunda küçük bir kuş cenneti de bulunuyor. Yırtıcı kuşların uğrak yeri olan gölün bulunduğu vadide, Türkiye'nin dört akbaba türünü de görmek mümkün.