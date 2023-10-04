Haberler Yaşam Erzurum’da saklı bir cennet: Bozburun Yarımadası

Erzurum'da saklı bir cennet: Bozburun Yarımadası Erzurum'un saklı kalmış cennetlerinden Bozburun Yarımadası ziyaretçilerini adeta büyülüyor İhlas Haber Ajansı Giriş: 04.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:23 facebook

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Erzurum’dan Karadeniz’e geçiş güzergahı üzerinde bulunan Tortum Gölü ve yanı başındaki yarımada, bugünlerde görüntüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Tortum Gölü kenarında ve Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde bulunan Bozburun Yarımadası, suların azalmasıyla birlikte renkli manzaraları da beraberinde getiriyor.

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MUTLAKA TURİZME KAZANDIRILMALI Her mevsim farklı bir güzelliğe ve renklere bürünen Tortum Gölü, 8 kilometre uzunluğuyla ortalama bin metre genişliğiyle dikkat çekiyor. Göl ortasına kadar uzanan yarımada ise, kampçıları ve doğa gezginlerini cezbediyor.