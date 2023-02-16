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Erzurumlu 10 yaşındaki Miraç, depremzedeler için gönüllü çalışıyor

Erzurumlu 10 yaşındaki Miraç Dursun, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki Aşık Sümmani Kültür Merkezi'ne gelen depremzedeler için gönüllü çalışarak örnek oluyor

Erzurumlu 10 yaşındaki Miraç, depremzedeler için gönüllü çalışıyor
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AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması amacıyla Erzurum Valiliği ve AFAD koordinesinde yardım çalışmaları sürüyor.

AA'nın haberine göre Palandöken ilçesindeki Aşık Sümmani Kültür Merkezi'nde oluşturulan yardım merkezine gelen 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Miraç Dursun, ailesinin izni ve desteğiyle depremin yaşandığı günden beri yardım çalışmalarına sabahtan akşama kadar katılıyor.

NEŞESİYLE MORAL KAYNAĞI OLUYOR

Burada hayır sahiplerince getirilen gıda, giysi ve diğer yardımların tasniflenip paketlemesine destek veren Dursun, merkeze aileleriyle gelen depremzede çocuklarla oyun alanında vakit geçirip onlara moral veriyor.

Dursun, merkezdeki görevli kamu kurumları ve gönüllü çalışanlara neşesiyle moral kaynağı oluyor.

Yardım merkezindeki faaliyetlere, Palandöken Belediyesince çocuklardan oluşturulan "Cemre ekibi" de zaman zaman destek veriyor.

Miraç Dursun, depremlere çok üzüldüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Depremi televizyondan gördükten sonra ailesiyle yardım için seferber olduklarını anlatan Dursun, "Depremzedelere yardım etmek için buraya gelip onlara yiyecek, gıda ve bebek bezi topluyoruz. Ne iş olursa burada yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Dursun, hayırsever ve yardımseverleri depremzedeler için yardımda bulunmaya davet etti.

"DEPREMZEDELERE YARDIM İÇİN HER YERDE GÖREV ALIRIM"

Depremin ardından bugüne kadar çalışmalara gönüllü katıldığını, ailesinin de bu duruma çok sevindiğini aktaran Dursun, şöyle devam etti:

"Depremi, oradaki insanları, evleri ve yıkımları görünce çok üzüldüm. Depremzedelere yardım için her yerde görev alırım. Deprem bölgesinden gelen çocuklara da yardım ediyorum. Temizlik yapıyor, koli taşıyorum. Sabahları erkenden gelip akşam 10 gibi çıkıyorum. Bebeklere bakıyorum depremzede çocuklara oyuncak dağıtıyorum. Her gün buraya geleceğim, eğer burada işimiz biterse başka yer varsa oraya giderim."

Yardım faaliyetlerine katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren merkezdeki gönüllülerden Suat Polat ise buradaki gönüllülerin en küçük üyesi Miraç Dursun'un hem kendilerine hem de merkeze gelen depremzedelere moral olduğunu belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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